Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956

Opoziția maghiară acuză intervenția Moscovei în alegerile de la Budapesta. Viktor Orban comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe revoluția din 1956

Adrian Teampău
07 mart. 2026, 16:28
Sursa foto: Twitter (X) - Ambassador David Pressman @USAmbHungary
Cuprins
  1. Viktor Orban acuzat că apelează agenți ruși
  2. Șeful FIDESZ comparat cu comuniștii care au înăbușit revoluția de la 1956
  3. Viktor Orban dominat în sondaje

Viktor Orban este comparat cu comuniștii care au chemat Armata Roșie să înăbușe în sânge revoluția populară din 1956, de la Budapesta. Liderul opoziției acuză intervenția serviciilor speciale ale Moscovei în alegerile din Ungaria.

Viktor Orban acuzat că apelează agenți ruși

Liderul opoziției din Ungaria acuză că este sabotat de agenți ruși din GRU, chemați de Viktor Orban să-l ajute în alegerile din 12 aprilie. Peter Magyar compară situația cu intervenția rusă în alegerile din Moldova, de anul trecut. Liderul opoziției, care vrea să pună capăt regimului pro-rus de la Budapesta, îl acuză pe actualul premier că a cerut ajutor Moscovei în alegeri.

Magyar susține că agenți din GRU, serviciu de informații al Armatei Ruse, se implică în alegerile din Ungaria în favoarea regimului Orban,

„Este fără precedent”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Campania electorală din Ungaria este una dintre cele mai „murdare” din ultimii ani estimează analiștii familiarizați cu viața politică de la Budapesta. Orban dă vina pe Ucraina spunând că încearcă să-l înlăture de la putere și să-l înlocuiască cu Peter Magyar. În acest context, a dispus reținerea a șapte angajați ai unei bănci ucrainene, care făceau un transport de valori. Autoritățile ungare au acuzat o așa numită spălare de bani.

Acțiunea a avut loc la o zi după ce Orban a amenințat că va folosi „forța” împotriva autorităților de la Kiev pentru a debloca livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Șeful FIDESZ comparat cu comuniștii care au înăbușit revoluția de la 1956

Peter Magyar îl compară pe Viktor Orban cu fostul șef comunist Janos Kadar, cel care a chemat Armata Roșie să înăbușe în sânge revoluția maghiară de la 1956. El spune că șeful guvernului a apelat, de aeastă dată, la agenții serviciilor rusești, din GRU ca să se mențină la putere.

„Viktor Orban este primul care invită rușii în țara noastră de la Janos Kadar încoace”, a spus liderul opoziției.

Magyar susține că agenții ruși sunt în Ungaria de câteva săptămâni și că pun în aplicare același model de fraudare a alegerilor folosit împotriva Maiei Sandu și PAS în 2025.

„Este absolut fără precedent că puterea care este pe cale să cadă vrea să influențeze alegerile maghiare prin intervenții externe în propriul său beneficiu. Îi cer lui Viktor Orbán să oprească acțiunea pe termen nelimitat și să-i expulzeze pe agenții secreți ruși care vin din Ungaria sub acoperire diplomatică!”, a transmis politicianu ungar.

Viktor Orban dominat în sondaje

Sondajele de opinie arată că maghiarii nu mai doresc ca actuala putere anti-europeană și pro-rusă, să continue la guvernarea țării. Viktor Orban este cotat cu șanse mici, fără o intervenție, de a-și menține regimul. El se bazează, totuși, pe partidele satelit ale FIDESZ din afara Ungariei, precum UDMR. Prin intermediul acestor formațiuni, care organizează și controlează alegerile în diaspora, Orban speră să obțină voturile necesare.

„Cer ca Comitetul de Securitate Națională să fie convocat imediat și informat despre această chestiune! Și, în calitate de lider al viitorului guvern, solicit informații imediate despre informațiile pe care guvernul maghiar le-a primit de la serviciile țărilor aliate despre intervenția rusă și de ce nu a acționat până acum în legătură cu acțiunea rusă fără precedent”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Liderul Tisza este cel mai acerb rival al actualului regim de la Budapesta și spune că Ungaria are nevoie de un lider care să protejeze țara de orice amenințare venită din Est, fie Putin, fie Zelenski.

Alegerile din Ungaria sunt pe 12 aprilie. Multe sondaje dau partidul de opoziție Tisza în avans, în timp ce altele prevăd o nouă victorie a FIDESZ.

