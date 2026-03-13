Tommy Lynch, un britanic de 42 de ani, a mers de urgență la spital când a constatat că pielea lui a devenit albastră. Dar motivul nu a fost o boală gravă, ci o situație de-a dreptul amuzantă.

Tommy: Arătam ca un personaj din Avatar

Tommy a povestit că s-a trezit într-o dimineață și „eram albastru din cap până în picioare; arătam ca un personaj din Avatar”.

Un prieten l-a dus direct la urgențe, temându-se că are probleme grave de circulație sau lipsă de oxigen.

Medicii l-au internat imediat, i-au pus masca de oxigen și au început să-l analizeze cu atenție: „Aveam cam zece medici în jurul meu și-mi puneau tot felul de întrebări”.

Când o asistentă i-a șters brațul cu un tampon cu spirt pentru a-i lua sânge, acesta s-a făcut imediat albastru, scrie presa locală.

Atunci și-a dat toată lumea seama ce se întâmplase, inclusiv Tommy: „Și am spus: ”Doamne, îmi pare atât de rău!””.

Iar medicii au izbucnit în râs: „Au spus că nu mai niciodată pe cineva atât de albastru și totuși perfect sănătos”.

De ce era Tommy albastru

Nu era o problemă medicală gravă. De fapt, prietenul lui Tommy îi oferise în dar niște cearșafuri noi, bleumarin. El n-a știut că trebuie să le spele înainte de prima folosire, așa că le-a pus direct pe pat și, dormind în ele, s-a făcut și el albastru.

Tommy a avut nevoie de aproape o săptămână și băi repetate ca să revină la culoarea naturală.