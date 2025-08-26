B1 Inregistrari!
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 21:35
Sursa foto: Shutterstock

Cântărețul britanic Harry Styles și actrița Zoe Kravitz au fost surprinși în momente tandre la Londra și Roma, stârnind zvonuri că între ei ar putea exista mai mult decât o prietenie obișnuită.

Cuprins:

  • Cum au fost văzuți cei doi
  • Care este legătura dintre Harry și Zoe
  • Despre cariera lui Harry Styles

Cum au fost văzuți cei doi

Conform The Sun, Styles și Kravitz au fost surprinși sărutându-se într-un bar din Soho, la scurt timp după premiera noului film al actriței, „Caught Stealing”, în Leicester Square.

Un martor a declarat: „Harry și Zoe erau ascunși într-un colț la Rita’s și se sărutau ca niște adolescenți. Păreau foarte atrași unul de celălalt și nu le păsa dacă cineva îi vedea sărutându-se”, potrivit sursei citate.

La doar câteva zile, cei doi au fost filmați plimbându-se braț la braț pe străzile din Roma, gesturi care au atras și mai mult atenția fanilor.

Care este legătura dintre Harry și Zoe

Surse apropiate celor doi au afirmat în exclusivitate pentru The Sun că relația lor este încă la început. „Este foarte devreme, nu există etichete. Se distrează mult împreună”, a spus o a doua sursă.

Zoe Kravitz, fiica muzicianului Lenny Kravitz și a actriței Lisa Bonet, a găsit timp să-l viziteze pe Harry în Italia, după ce a fost la premiera din Paris a aceluiași film.

Deși a fost văzută petrecând într-un bar din Paris cu colegul său de platou Austin Butler, o sursă a subliniat că cei doi sunt „doar prieteni buni”.

Despre cariera lui Harry Styles

Harry Styles, cu o avere estimată la 225 de milioane de lire sterline, lucrează de doi ani la al patrulea său album de studio, după succesul din 2022 al „Harry’s House”.

În același timp, Zoe Kravitz își continuă ascensiunea în cinematografie, având roluri în „X-Men: First Class”, „Mad Max: Fury Road” și „The Batman”.

De asemenea, artista are o carieră muzicală ca solistă a trupei Lolawolf și este cunoscută pentru prietenia sa puternică cu Taylor Swift, fosta iubită a lui Harry.

