Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari

Un corespondent militar al ziarului Times of Israel a fost ținta unor amenințări grave după un articol despre o rachetă iraniană, deoarece pariorii care mizau pe rezultatul unui pariu pe Polymarket încercau să‑l determine să‑și schimbe relatarea.

Incidentul care a declanșat totul

Pe 10 martie, în timpul războiului dintre , o rachetă balistică iraniană a lovit o zonă deschisă în apropiere de orașul Beit Shemesh, la aproximativ 500 de metri de case, fără victime.

Fabian a raportat imediat că proiectilul a lovit un teren deschis și nu a produs răniți, bazându‑se pe informațiile serviciilor de salvare și pe imagini video care arătau puternica explozie a încărcăturii rachetei.

Cum au acționat pariorii de pe Polymarket

Emanuel Fabian, corespondentul militar al ziarului „Times of Israel”, a fost contactat de utilizatori ai platformei Polymarket care i-au cerut să modifice articolul. Aceștia doreau ca știrea să reflecte că a fost vorba despre fragmente de interceptori, nu despre o lovitură directă.

Fabian a explicat că aceste cereri au fost motivate de un pariu pe Polymarket, unde miza era dacă Iranul va ataca Israelul într-o anumită zi. Regulile pariuului specificau că doar o lovitură directă conta, iar modificarea articolului ar fi permis pariorilor să câștige 12 milioane de dolari. Mesajele au devenit rapid agresive, iar Fabian a primit amenințări cu moartea.

„În legătură cu raportul dvs. din Times of Israel în care ați descris lansarea de astăzi ca un ‘impact’ — municipalitatea Beit Shemesh și MDA au corectat apoi rapoartele pentru a clarifica că ceea ce a căzut a fost un fragment interceptor, nu o rachetă.”

„Ai exact o jumătate de oră să corectezi tentativa ta de influență… Dacă nu corectezi până la ora 01:00, vei suferi daune pe care nu ți le poți imagina.”

„Dacă decizi să continui cu orgoliul și nu cu capul tău, îți pui viața în pericol.”, sunt câteva din mesajele primite de jurnalistul de la

Implicarea Polymarket în război

Platforma Polymarket a stârnit un val de reacții în săptămânile care au precedat atacul asupra Iranului, în urma unor rapoarte privind utilizatori anonimi care au demonstrat o „precizie fenomenală” în prezicerea momentelor atacurilor IDF în Iran.

În cadrul scandalului, publicat pentru prima dată pe Kan News, au fost formulate acuzații împotriva unui rezervist și a unui civil, sub suspiciunea că au folosit informații secrete pentru a-și umple buzunarele cu zeci de mii de dolari.