Acasa » Externe » Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari

Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari

Adrian A
16 mart. 2026, 16:55
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Sursă foto: Times of Israel
  1. Incidentul care a declanșat totul
  2. Cum au acționat pariorii de pe Polymarket
  3. Implicarea Polymarket în război

Un corespondent militar al ziarului Times of Israel a fost ținta unor amenințări grave după un articol despre o rachetă iraniană, deoarece pariorii care mizau pe rezultatul unui pariu pe Polymarket încercau să‑l determine să‑și schimbe relatarea.

Incidentul care a declanșat totul

Pe 10 martie, în timpul războiului dintre Israel și Iran, o rachetă balistică iraniană a lovit o zonă deschisă în apropiere de orașul Beit Shemesh, la aproximativ 500 de metri de case, fără victime.

Fabian a raportat imediat că proiectilul a lovit un teren deschis și nu a produs răniți, bazându‑se pe informațiile serviciilor de salvare și pe imagini video care arătau puternica explozie a încărcăturii rachetei.

Cum au acționat pariorii de pe Polymarket

Emanuel Fabian, corespondentul militar al ziarului „Times of Israel”, a fost contactat de utilizatori ai platformei Polymarket care i-au cerut să modifice articolul. Aceștia doreau ca știrea să reflecte că a fost vorba despre fragmente de interceptori, nu despre o lovitură directă.

Fabian a explicat că aceste cereri au fost motivate de un pariu pe Polymarket, unde miza era dacă Iranul va ataca Israelul într-o anumită zi. Regulile pariuului specificau că doar o lovitură directă conta, iar modificarea articolului ar fi permis pariorilor să câștige 12 milioane de dolari. Mesajele au devenit rapid agresive, iar Fabian a primit amenințări cu moartea.

„În legătură cu raportul dvs. din Times of Israel în care ați descris lansarea de astăzi ca un ‘impact’ — municipalitatea Beit Shemesh și MDA au corectat apoi rapoartele pentru a clarifica că ceea ce a căzut a fost un fragment interceptor, nu o rachetă.”

„Ai exact o jumătate de oră să corectezi tentativa ta de influență… Dacă nu corectezi până la ora 01:00, vei suferi daune pe care nu ți le poți imagina.”

„Dacă decizi să continui cu orgoliul și nu cu capul tău, îți pui viața în pericol.”, sunt câteva din mesajele primite de jurnalistul de la Times of Israel.

Implicarea Polymarket în război

Platforma Polymarket a stârnit un val de reacții în săptămânile care au precedat atacul asupra Iranului, în urma unor rapoarte privind utilizatori anonimi care au demonstrat o „precizie fenomenală” în prezicerea momentelor atacurilor IDF în Iran.

În cadrul scandalului, publicat pentru prima dată pe Kan News, au fost formulate acuzații împotriva unui rezervist și a unui civil, sub suspiciunea că au folosit informații secrete pentru a-și umple buzunarele cu zeci de mii de dolari.

Citește și...
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Externe
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Externe
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Externe
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
Externe
Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
Externe
Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
Externe
Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
Premiile Oscar 2026: filmul care domină gala cu 16 nominalizări, actori uriași în competiție și o categorie nouă după 25 de ani
Externe
Premiile Oscar 2026: filmul care domină gala cu 16 nominalizări, actori uriași în competiție și o categorie nouă după 25 de ani
Controverse uriașe după apariția unei noi cărți despre prințul Harry: „O conspirație aberantă”
Externe
Controverse uriașe după apariția unei noi cărți despre prințul Harry: „O conspirație aberantă”
Situație alarmantă pe Nistru! Unda de poluare cu petrol avansează, iar Chișinăul declară stare de alertă
Externe
Situație alarmantă pe Nistru! Unda de poluare cu petrol avansează, iar Chișinăul declară stare de alertă
Papa Leon intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul transmis liderilor lumii: „Încetați focul!”
Externe
Papa Leon intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Mesajul transmis liderilor lumii: „Încetați focul!”
Ultima oră
19:53 - Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
19:50 - Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
19:44 - Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
19:18 - Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
19:14 - Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
19:14 - Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
19:08 - Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
18:44 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
18:37 - Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
18:37 - Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)