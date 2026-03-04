Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat ca Europa să fie inclusă în eventualele negocieri pentru găsirea unei soluții de pace în Ucraina, într-o discuție purtată cu președintele american Donald la Casa Albă.

„Nu suntem pregătiți”

Merz a subliniat că statele europene nu sunt pregătite să accepte un acord de pace negociat fără participarea lor.

„Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord care este negociat peste capetele noastre”, a declarat cancelarul german, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului german, o pace durabilă în Ucraina trebuie să beneficieze de susținerea Europei.

„Trump ştie că doar o pace pe care Europa o susţine şi o legitimează poate fi cu adevărat durabilă”, a afirmat Merz, adăugând că liderul american ar fi de acord că participarea europeană este esențială pentru securitatea, reconstrucția și integrarea europeană a Ucrainei.

Germania, principal susținător al Kievului

Cancelarul german a evidențiat și rolul central al Germaniei în sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului.

În prezent, Germania este „de departe cel mai important susţinător al Ucrainei, din punct de vedere militar, financiar şi politic”, a spus Merz, exprimând convingerea că președintele american este conștient de acest lucru.

Oficialul german a mai susținut că economia Rusiei a fost slăbită după patru ani de conflict, iar armata rusă a înregistrat pierderi peste estimările inițiale.

El a descris Rusia drept un „gigant pe picioare de lut”, apreciind că doar o presiune suplimentară exercitată de Washington ar putea determina concesii din partea lui Vladimir Putin.

Războiul trebuie să se încheie definitiv

Merz a transmis un mesaj ferm privind viitorul conflictului. Războiul declanșat de Moscova trebuie să se termine definitiv, nu doar temporar.

„Războiul trebuie să se încheie, şi nu să-i dăm Rusiei o pauză iar apoi să continue, ci trebuie să se încheie odată pentru totdeauna”, a declarat cancelarul german, afirmând că împărtășește această viziune cu Donald Trump.

Declarațiile vin pe fondul discuțiilor internaționale tot mai intense privind o posibilă arhitectură de securitate pentru Ucraina și rolul alianțelor occidentale în eventualele negocieri de pace.