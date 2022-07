Pericol în apele din Europa: Cel mai rapid rechin din lume, văzut înotând în Barcelona

Recentele atacuri ale rechinilor din Marea Roșie, în urma cărora au murit două turiste – o româncă și o austriacă – într-o stațiune din Egipt, i-au făcut pe oameni să fie mai atenți în vacanță.

Acum, și din Europa de la Marea Mediterană sunt în pericol, după ce în zonă a fost surprins cel mai rapid rechin din lume, aproape de plaja Garraf de lângă Barcelona.

Un rechin mako a fost observat înotând lângă Barcelona

Un fotograf subacvatic a surprins recent imagini cu cel mai rapid rechin din lume pândind în apele din jurul țărmului Barcelonei.

Fotograful subacvatic David Jara, care a surprins imaginile rechinului de la țărmul coastei Garraf, alături de Carlos Molina, a declarat pentru El Pais.

„Am văzut o umbră mare neagră în mișcare.

Am fost puțini confuzi. Dar deodată am văzut ceva ieșind din mare. La început am crezut că este un pește soare, dar în curând am observat o înotătoare dorsală. Apoi ne-am apropiat, ne-am oprit la o distanță sigură și rechinul s-a apropiat de barcă. A fost impresionant”

Rechinul mako poate atinge viteze de 45 mile pe oră și este în prezent listat ca pe cale de dispariție – aceasta este prima dată când este văzut în Mediterana în mai bine de 10 ani, scrie

Prădătorii-apex sunt ținta pescuitului industrial, capturile accidentale, victime ale comerțului internațional cu aripioare și foarte căutate pe piața asiatică.

Rechinul – un semn bun pentru ecosistemul mediteranean

Barría, biolog marin pentru rechinii pisici la Institutul de Științe Marine din Barcelona și Consiliul Superior pentru Cercetare Științifică (CSIC), a spus că observarea este un semn bun pentru ecosistemul mediteranean.

Rechinul mako elegant în formă de fus, cu un bot lung conic și o gură umplută cu dinți lungi și subțiri.

Gama lor este largă, deoarece pot fi găsite de-a lungul coastei de est, Golful Mexic, Marea Caraibelor și acum înapoi în Marea Mediterană – toate ape tropicale și temperate.

Există o specie de înotătoare scurtă și cea lungă, în funcție de apa deschisă sau de mică adâncime, iar cea observată recent a fost o înotătoare scurtă.