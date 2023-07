Peste 470 de arestări în Franța, într-o singură noapte. Revoltele încep să se stingă

Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost mai calmă decât precedenta în Franța. Totuși, polițiștii au făcut cel puţin 471 de arestări, în urma protestelor izbucnite după moartea unui tânăr de origine algeriană în vârstă de 17 ani, numit Nahel, care a fost ucis marţi seară, la un control rutier.

Ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin a declarat că s-a înregistrat o„scădere” a violenţelor, acestea fiind de „mult mai mică intensitate”, iar noaptea a fost „extrem de calmă”.

„Republica este cea care va câştiga, nu protestatarii”, a spus ministrul, exprimându-și îngrijorarea pentru vârsta tânără a multora dintre participanţii la revolte, inclusiv „copii de 13, 14 ani (…) care, evident, ar fi fost bine să fie acasă, nu să stea pe stradă”.

La Paris, demonstranții au eliberat animale la grădina zoologică. Mai mulți lei au fost filmați liberi, pe străzile din capitala franceză.

În noaptea de joi spre vineri, peste 900 de persoane au fost arestate. Ministerul de Interne a trimis pe strazi peste 45.000 de poliţişti pentru a face faţă tulburărilor și a mobilizat 29 de elicoptere, precum și vehicule blindate.

France 🇫🇷 Since the shooting of unarmed 17 year old by Police, France has descended into Chaos 🔥 Clashes with authorities and fires on every corner…No one is condoning Violence, but after 3 years of constant hell, this just may be their 𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙙….🔥

