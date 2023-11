Pink va dona mii de cărți interzise în școli, la concertele din Florida: „N-am să le permit bigoților odioși să decidă”

pentru a lua atitudine împotriva , anunțând pe Instagram în weekend că intenționează să ofere 1.000 de cărți interzise la fiecare dintre spectacolele sale din acest stat, pe 14 și 15 noiembrie.

Cântăreața plănuiește să ofere cărțile pe 14 și 15 noiembrie

„Știați că 6.000 de cărți au fost interzise din toamna lui 2021? Și aproape 40% dintre aceste cărți au fost interzise în Florida?” a scris ea într-o postare care promovează donațiile de carte. „Ca mamă a doi cititori tineri, nu îmi pot imagina că aș putea lăsa pe altcineva să decidă ce pot și ce nu pot citi COPIIII MEI!”

Într-o altă declarație, : „Cărțile au fost o bucurie specială pentru mine încă de când eram copil și de aceea nu vreau să stau și doar să privesc atunci când cărțile sunt interzise de școli.”

Potrivit PEN America, Pink oferă exemplarele a patru cărți care au apărut în Index of Banned Books al organizației nonprofit: „The Family Book” de Todd Parr, „The Hill We Climb” de Amanda Gorman, „Beloved” de Toni Morrison și o carte din seria „Girls Who Code”, fondată de Reshma Saujani.

Într-o postare ulterioară de luni, Pink le-a transmis un mesaj celor care o atacau pe rețelele de socializare pentru poziția ei cu privire la interzicerea cărților și care susțin că literatura interzisă ar conține pornografie.

„Pornografia nu este treaba mea”, a scris ea. „Sprijinirea libertății de exprimare este. N-am să le permit bigoților odioși, cu mintea îngustă să decidă ce pot citi copiii. LIBERTATE! AMERICA!”

Legislația adoptată în Florida la începutul acestui an, inclusiv Parental Rights in Education Bill și Stop WOKE Act, a condus la eliminarea cărților din sălile de clasă ale statului care discută subiecte fierbinți precum orientarea sexuală, identitatea de gen, rasa și diversitatea.

Potrivit Asociației Americane a Bibliotecilor, a existat o creștere a numărului cărților interzise în SUA. În Florida, au existat discuții pe tema a 194 de titluri și 22 de încercări de a restricționa accesul la cărți numai în primele opt luni ale anului 2023.