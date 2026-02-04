Waldemar Żurek, ministrul Justiției în Polonia, a fost amendat de polițiștii de la Rutieră pentru nerespectarea regulilor de circulație, după ce era să calce o femeie pe trecerea de pietoni, în timpul unui interviu. Ironic, Żurek a comis greșeala în aceeași perioadă în care a anunțat public o campanie împotriva șoferilor care pun în pericol ceilalți participanți la trafic.

Ce greșeală a făcut ministrul Justiției în Polonia

Waldemar Żurek a dat un interviu pentru vloggerul Filip Nowobilski, care intervievează oameni în timp ce conduce un Fiat 126 „Maluch”, un simbol al erei comuniste din Polonia.

La un moment dat, în timp ce conducea și răspundea întrebărilor, ministrul a trecut peste o trecere de pietoni, deși o femeie începuse deja să traverseze. Fapta se pedepsește cu o amendă de 1.500 de zloți (356 de euro) și 15 puncte de penalizare.

Vloggerul i-a atras atenția imediat, spunându-i „să fie atent” și că „aproape a lovit-o pe femeia aceea”. Dar Żurek a negat, susținând că „femeia era departe de noi” și el „conduce în siguranță”, scrie presa locală, citată de .

Ce a spus ministrul despre răspunderea în fața legii

După ce clipuri cu incidentul au devenit virale în online, Waldemar Żurek a emis o declarație în care a transmis că „dacă s-a comis o infracțiune, nu mă eschivez de la responsabilitate”.

„Toți suntem egali în fața legii. (…) Regulile de siguranță rutieră se aplică tuturor. Cu toate acestea, evaluarea finală aparține poliției”, a mai susținut ministrul.