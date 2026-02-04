Melinda Gates, fosta soție a miliardarului Bill Gates, s-a arătat îndurerată și revoltată după ce numele fostului partener în documentele legate de prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Melinda a susținut că fostul soț și toți cei menționați în documente sunt datori cu explicații.

Ce a spus Melinda Gates despre apariția fostului soț în dosarul Epstein

Melinda Gates a declarat la NPR, rețeaua națională a radioului public din SUA, că simte o „tristețe de neimaginat” după noile dezvăluiri dar, în același timp, „sunt atât de fericită că sunt departe de această mocirlă”. Ea și miliardarul au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie.

„Pentru mine e greu ori de câte ori apar acele detalii, pentru că readuc amintiri din niște perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea.

Oricare ar fi întrebările care rămân, ele trebuie adresate acelor oameni și chiar fostului meu soț. Ei trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, nu eu”, a spus Melinda French Gates, potrivit

Cum apare numele lui Bill Gates în documentele legate de Epstein

Din documentele publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA din dosarul lui Jeffrey Epstein rezultă că Bill Gates a avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul mariajului cu Melinda, și ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală. Bill Gates ar fi obținut apoi antibiotice, pe care să le dea și Melindei, fără ca aceasta să știe.

„Aceste afirmații, venite din partea unui mincinos dovedit, plin de ură, sunt absolut absurde și complet false”, a transmis un purtător de cuvânt al miliardarului.

De altfel, presa din SUA a relatat că, înainte de divorț, Melinda Gates ar fi fost deranjată de apropierea dintre soțul ei și Epstein. După despărțire, Bill Gates a recunoscut că a avut o aventură cu o angajată Microsoft, în 2019.