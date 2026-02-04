B1 Inregistrari!
Externe » Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein

Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 11:23
Fostul prinț Andrew părăsește Royal Lodge: Noi dovezi din dosarul Epstein
Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce a decis fostul prinț să se mute
  2. Care este legătura fostul prinț Andrew cu dosarul Epstein

Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa luxoasă, Royal Lodge din Windsor, mutându-se oficial pe domeniul regal Sandringham din Norfolk. Mutarea a avut loc luni seara, după ce Palatul Buckingham a anunțat încă din octombrie retragerea titlului de prinț și încetarea contractului de închiriere pentru locuința din Windsor. În prezent, Andrew locuiește temporar la Wood Farm Cottage, în timp ce noua sa locuință permanentă de pe domeniu este renovată.

De ce a decis fostul prinț să se mute

Potrivit digi24, părăsirea reședinței din Windsor a fost precedată de discuții privind valoarea chiriei plătite către Crown Estate. Deși Andrew a plătit în avans peste 8 milioane de lire sterline în 2003 pentru un contract de 75 de ani, starea actuală a clădirii Royal Lodge este precară. Un raport oficial arată că imobilul are nevoie de reparații atât de costisitoare încât este puțin probabil ca fostul prinț să primească vreo compensație pentru renunțarea anticipată la contract.

Regele va suporta costurile noii locuințe a fratelui său de pe domeniul Sandringham, care se întinde pe aproximativ 80 de kilometri pătrați. Surse regale au precizat că mutarea a fost programată special după sărbători, pentru a evita prezența stânjenitoare a lui Andrew la reuniunea tradițională de Crăciun a Familiei Regale.

Care este legătura fostul prinț Andrew cu dosarul Epstein

Mutarea are loc pe fondul unei atenții sporite asupra legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Recent, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de pagini de documente și imagini, printre care se numără fotografii cu Andrew în ipostaze compromițătoare alături de diverse femei. Printre dovezi se numărau și e-mailuri trimise miliardarului american după ce acesta fusese deja condamnat pentru racolarea unui minor.

O nouă acuzație a apărut recent din partea unei femei care susține că, în 2010, a fost trimisă de Epstein la Royal Lodge pentru o întâlnire sexuală cu Andrew. Aceasta este prima mărturie care plasează un astfel de incident chiar într-o reședință regală. Deși Andrew a negat constant orice faptă ilegală, presiunea internațională crește. Premierul britanic a declarat recent că oricine deține informații, ar trebui să fie pregătit să depună mărturie în fața Congresului SUA pentru a sprijini victimele traficului sexual.

