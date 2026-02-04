B1 Inregistrari!
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 10:37
SUA își schimbă orientarea. Chirurgii plasticieni recomandă oprirea operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor
Foto: Hepta 0 DPA Images / Sven Hoppe
Cuprins
  1. Motivele pentru care chirurgii plasticieni au emis recomandare 
  2. Contextul politic și juridic în SUA
  3. Date statistice privind tranziția la tineri

Chirurgii plasticieni din SUA  au emis o recomandare oficială prin care se opun operațiilor de schimbare de sex în cazul minorilor. Societatea Americană a Chirurgilor Plastici (ASPS), care reprezintă peste 11.000 de membri, sfătuiește chirurgii să amâne intervențiile până când pacienții împlinesc vârsta de cel puțin 19 ani. ASPS devine astfel prima asociație medicală importantă din SUA care își modifică radical poziția, pe fondul noilor reglementări propuse de administrația Trump.

Motivele pentru care chirurgii plasticieni au emis recomandare 

Decizia marchează o schimbare semnificativă față de anul 2019, când grupul susținea aceste intervenții ca fiind benefice pentru sănătatea mentală a tinerilor cu disforie de gen. Noile orientări, aprobate în ianuarie 2026, invocă  lipsa dovezilor suficiente care să demonstreze că beneficiile pe termen lung depășesc riscurile în cazul adolescenților.

Fostul președinte al asociației, Scot Bradley Glasberg, a subliniat că este vorba despre o populație vulnerabilă și că multe dintre aceste proceduri sunt ireversibile. Această poziție este deja aplicată în țări precum Finlanda, Suedia și Noua Zeelandă, care nu efectuează astfel de operații înainte de vârsta de 18 ani.

Contextul politic și juridic în SUA

Potrivit stirpesurse, recomandarea specialiștilor vine în contextul în care Donald Trump a propus sancțiuni pentru furnizorii de servicii medicale care oferă îngrijiri de tranziție minorilor, inclusiv excluderea acestora din programele federale de asigurări de sănătate

Pe de altă parte, organizațiile pentru drepturile comunității LGBTQ+ și asociațiile de pediatrie susțin că aceste intervenții pot fi necesare în anumite cazuri pentru a reduce depresia și riscul de suicid. Totuși, presiunea juridică este în creștere.

Recent, o instanță din New York a acordat despăgubiri de 2 milioane de dolari unei tinere care a dat în judecată chirurgul după ce a suferit o mastectomie la vârsta de 16 ani și ulterior a regretat decizia.

Date statistice privind tranziția la tineri

Potrivit studiilor recente, numărul procedurilor de schimbare de sex aproape s-a triplat între 2016 și 2020. Marea majoritate a intervențiilor la minori sunt mastectomii. Datele arată că mii de tineri sub 19 ani au trecut prin astfel de proceduri în ultimii ani. În ciuda noilor restricții, susținătorii acestor tratamente subliniază importanța  deciziei proprii , în timp ce ASPS insistă pe necesitatea atingerii vârstei adulte înainte de orice intervenție chirurgicală definitivă.

