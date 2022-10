Portret inedit al Reginei Elisabeta a II-a realizat cu un avion

O femeie pilot a creat, recent, cel mai mare portret din lume al .

Priectul său a avut un caracter caritabil iar pentru a-l duce la îndeplinire a folosit un avion la conturarea portretului.

Zborul, monitorizat pe FlightRadar, s-a realizat pe o distanţă de 411 km, creând un portret de 104 km înălţime şi 62 de km lăţime.

Thank you so much ! This flight wouldn’t have been possible without your support! Special shout out to for all his help and !

— Amal Larhlid (@amal_larhlid)