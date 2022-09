Regina Elisabeta a II-a a impresionat mereu prin alegerile vestimentare. Ce se va întâmpla cu bijuteriile și hainele suveranei

Considerată un simbol de eleganță și rafinament, regina Elisabeta a II-a a impresionat mereu prin alegerile vestimentare curajoase pe care le făcea. Astfel, suverana Marii Britanii , materializate în momente istorice sau întâmplări memorabile, numite „Era elisabetană contemporană”.

Ce se va întâmpla cu hainele reginei Elisabeta a II-a și cu colecția de bijuterii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit pe data de 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. Moartea ei a venit ca un șoc pentru întreaga lumea și au început să apară fel de fel de întrebări legate de moștenirea sa și de testament.

Una dintre curiozitățile oamenilor este ce se va întâmpla cu .

Potrivit The Times, regina Elisabeta a II-a are o colecție personală de bijuterii, care se ridică la 300 de piese, și anume 98 de broșe, 46 de coliere, 34 de perechi de cercei, 15 inele, 14 ceasuri și cinci pandantive.

Brian Howey, expert în obieceiurile Casei Regale a Marii Britanii și autor al cărții „Not in front of the Corgis”, susține că regina obișnuia să doneze hainele strânse. Obiectele vestimentare ajungeau la angajați sau apropiați, însă fără etichetele oficiale, care ar fi putut dovedi faptul că lucrurile fuseseră purtate de aceasta.

De asemenea, redactorul-șef al publicației „Majesty Magazine”, Ingrid Seward, a explicat că va impune transmiterea celor mai importante bijuterii către viitoarea regină și actuala Prințesă de Wales, Kate Middleton.

„Îmi imaginez că regina Elisabeta a lăsat bijuterii și haine unor membri ai familiei. Prințesa de Wales și regina consoartă sunt cele care vor primi cele mai multe.”, a adăugat Seward, potrivit peroz.ro.

„Unele piese, precum rochia ei de mireasă ori ținuta purtată când a fost încoronată vor fi păstrate pentru rolul istoric, poate vor fi expuse într-un muzeu”, a declarat și Christine Ross, jurnalistă apropiată familiei regale, mai notează sursa citată.

Motivul neașteptat pentru care Regina Elisabeta purta pălării

Regreta Elisabeta a II-a și în tot acest timp rămâne în ochii publicului. Admiratorii Majestății Sale știau că, pentru ieșire, Regina alegea întotdeauna ținute speciale pe care le asorta și cu o pălărie.

După cum a raportat ABC News, în perioada în care a condus Regatul Unit, suverana a purtat peste cinci mii de pălării. La rândul său, biograful regal Robert Lacy a sugerat că nu era vorba deloc de gusturile Majestății Sale.

„Vedeți, pălăriile sunt în mod clar o piesă vestimentară foarte importantă pentru un monarh”, a spus expertul. „Poți spune că pentru regină, pălăria este un fel de înlocuitoare a coroanei.”

Într-un documentar despre , nora ei, Contesa de Wessex, a vorbit și despre motivația soacrei sale.

„Trebuie să iasă în evidență, astfel încât oamenii să afirme: „Am văzut-o pe regina”, a explicat Sophie. „Nu uitați că atunci când apare undeva, mulțimile de oameni pot fi doi, trei, patru, precum și zece și 15 persoane, iar cineva va putea spune că a văzut pălăria Reginei când a trecut pe lângă ea”, a specificat aceasta.