Update: Potrivit informațiilor furnizate de publicația Bild.de, incidentul s-a soldat cu doi morți și 25 de răniți. Autoritățile susțin că o mașină ar fi circulat cu o viteză foarte mare în centrul orașului Mannheim înainte de a intra în mulțimea strânsă într-o piață, potrivit BBC. Șoerul a fost reținut de poliția germană.

Știrea inițială:

Un posibil atac terorist a avut loc, în urmă cu câteva minute, în oraşul Mannheim din vestul . Conform informațiilor date publicității de presa locală, poliția derulează o operațiune de anvergură în centrul orașului,

Autoritățile nu au dat mai multe detalii despre incident, precizând că este vorba despre o acțiune în desfățurare. Un reporter al dpa aflat la faţa locului a văzut o persoană acoperită cu o pânză. Incidentul are loc în contextul unor parade specifice sezonului de carnaval.

Potrivit informațiilor de la fața locului, mai multe persoane au fost rănite, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului. Oamenii din zonă s-au panicat și au părăsit locația.

„În prezent, în centrul orașului Mannheim, în zona Wasserturm/Plankenkopf, are loc o operațiune a poliției. Poliția și serviciile de urgență sunt pe drum. Informații suplimentare nu sunt încă disponibile. În acest context, este posibil să existe perturbări temporare ale traficului în centrul orașului”, se arată într-un comunicat transmis de orașului Mannheim.

Din cauza acțiunii desfășurate de poliție, cetățenii au fost îndemnați să evite centrul orașului Mannheim și să facă un ocol.

