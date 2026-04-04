Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 17:00
Sursă Foto: Instagram -rahm_citadis3013

O poveste ieșită din tipare vine din Franța. Sandra Rahm, în vârstă de 44 de ani, susține că și-a găsit sufletul pereche… într-un tramvai. De șase ani trăiește o legătură aparte cu vehiculul cu numărul 3013.

Recent, a dus lucrurile la un alt nivel. A declarat că a decis să îl „ia de soț”, potrivit publicației regionale „Dernières Nouvelles d’Alsace”, citată de Bild.

Cum poate lua naștere o astfel de legătură neobișnuită

În spatele unei povești care, la prima vedere, pare bizară, specialiștii spun că există explicații clare din punct de vedere psihologic. Sandra nu evită subiectul și vorbește deschis despre viața ei sentimentală atipică: „Am o relație cu un bărbat și cu un tramvai. Suntem trei”, a spus femeia fără ezitare.

De 14 ani este împreună cu partenerul ei, Thomas, care a ales să accepte această situație și să rămână alături de ea. Atracția pentru tramvaie datează încă din adolescență. Totul a căpătat însă o altă intensitate în 2020, în perioada pandemiei, când au apărut sentimentele pentru tramvaiul 3013. Atunci, Sandra spune că a început să comunice cu el într-un mod personal: „Am început să vorbesc cu el, îi ceream un semn”.

La un moment dat, a observat o lumină puternică în cabina vatmanului și a simțit o liniște profundă. Din acel punct, conexiunea ei s-a transformat într-o legătură emoțională puternică și constantă.

Poate o conexiune emoțională să meargă atât de departe

Sandra este convinsă că legătura ei cu tramvaiul depășește orice explicație obișnuită și spune că ajunge chiar să simtă ceea ce i se întâmplă acestuia. „Îmi dau seama când trebuie dus la atelier”, povestește ea. Mai mult, susține că în 2021, atunci când tramvaiul a fost lovit cu pietre, a simțit și ea lovituri în spate. Într-un alt moment, când și-a scrântit glezna dreaptă, a aflat că tramvaiul avea o problemă la o roată pe partea dreaptă.

La un moment dat, a decis să ducă relația și mai departe și l-a sărutat. Spune că a simțit „ceva și mai puternic”, moment care a dus la ideea unei căsătorii simbolice. Ceremonia a avut loc la capătul de linie din Illkirch-Graffenstaden. Sandra a apărut îmbrăcată într-o rochie albastră din tul și pantofi albi cu toc. Martor i-a fost chiar vatmanul tramvaiului, devenit între timp un prieten apropiat.

Fotografii de la această „nuntă” sunt acum expuse în locuința ei, iar numărul 3013 și l-a tatuat pe încheietura mâinii. Pe rețelele sociale, unde publică imagini în care îl vizitează, îl sărută sau îi aduce flori, reacțiile sunt împărțite. Unii o susțin, în timp ce alții privesc totul cu ironie sau critică.

