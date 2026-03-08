Circulația tramvaiului 5, una dintre liniile importante de transport din București, va fi reluată după o perioadă lungă de modernizări ale infrastructurii. Mijlocul de transport, supranumit de mulți călători „tramvaiul corporatiștilor”, revine pe traseu începând cu data de 8 martie.

Când revine în circulație linia 5 de tramvai

Autoritățile din domeniul transportului public au anunțat că tramvaiul 5 va reveni pe traseu duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12:00. Linia va asigura din nou legătura dintre zonele nordice și estice ale Capitalei.

„Linia 5 de tramvai va reveni în traseu începând de duminică, 8 martie 2026, de la ora 12:00, asigurând o legătură directă de transport între Nordul și Estul Capitalei”, a informat pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Reluarea circulației vine după lucrări de modernizare desfășurate pe mai multe străzi importante din București. Proiectul a vizat reabilitarea infrastructurii de tramvai pentru a îmbunătăți condițiile de circulație și siguranța transportului.

„Având în vedere lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu și Str. Vasile Lascăr, linia 5 (pe care vor circula vehicule moderne, inclusiv tramvaie noi Astra Imperio Metropolitan) nu va mai putea ajunge la Piața Sfântul Gheorghe, ci va funcționa între terminalele Aeroport Băneasa și Pantelimon”, mai transmite asociația.

Cum se schimbă traseul tramvaiului 5

Una dintre cele mai importante modificări este legată de capetele de linie. După reluarea circulației, tramvaiul nu va mai ajunge până în zona Pieței Sfântul Gheorghe, așa cum se întâmpla anterior.

Noua rută va conecta direct de cartierul Pantelimon, oferind o legătură extinsă între două zone importante ale Capitalei. Astfel, linia va traversa orașul pe direcția nord-est, facilitând accesul la transport public pentru mai mulți locuitori, relatează HotNews.

La ce interval vor circula tramvaiele

Potrivit informațiilor transmise de TPBI, tramvaiele liniei 5 vor circula la intervale de aproximativ 5–7 minute în zilele lucrătoare. În weekend sau în timpul sărbătorilor legale, timpul de așteptare va fi puțin mai mare.

În aceste perioade, vehiculele vor sosi în stații la aproximativ 10 minute, menținând totuși o legătură regulată între zonele deservite de această linie importantă de transport.