Povestea românilor care au muncit din greu 30 de ani și au deschis o afacere de succes în Canada: „Ai noștri nu ne vor acasă”

O familie din România a muncit 30 de ani în străinătate cu gândul să revină acasă și să cumpere un teren. Cei doi au trecut prin diferite greutăți și după mai multe încercări eșuate au construit o afacere în Canada.

Românii au încercat să revină acasă

„Am pierdut trenul…O trecut ceva ani de când încercăm să ne întoarcem la origini. Am fi dorit să găsim ceva asemănător cu ce avem momentan. Însă pe parcurs am înțeles că acasă sunt cu totul altfel de reguli și mentalitatea la nivel înalt lasă de dorit. Ne-am entuziasmat de atâtea ori, doar ca să aflăm că nu există documente adecvate pentru a putea cumpăra terenul dorit.

Asta pentru că am apelat la notari pentru a verifica și înțelege statutul acelei proprietăți. Cum pot cumpăra ceva… să mă trezesc că într-o zi cu soare bate cineva la ușă, cică e John din Anglia, care se dă drept moștenitor, pierdut printre rândurile niștor acte care nu au existat până la acel moment. O debandadă completă. (…)

Momentan este plină țara cu terenuri puse la vânzare, dar sunt tare curioasă ce așteaptă mulți. Foarte mulți se joacă cu prețurile, mai rău ca la stock market. Te mai și miroase că ești pe alte meleaguri… pac s-o dublat prețul și te ia de necunoscător, plus că vine cu alte povești”, , a dezvăluit o româncă pe Facebook.

O afacere de succes în Canada

„Și uite așa continuam să ne vedem de treabă la 7000 de km tot printre străini, că ai noștri nu ne vor acasă și pe deasupra îți mai dau si-o palmă să te trezești la realitate. Am pierdut trenul… trebuia noi să ne trezim un pic mai repede, să nu ne uităm cum pleacă din gară cu lacrimi în ochi.

Vă pup. Îmi este tare dor de voi, de țară. Au trecut vreo 17 ani de când nu am mai simțit adierea vântului la marginea mării, roua de pe frunze și aerul curat al muntilor Carpați.

Am muncit din greu 30 de ani cu gândul că într-o zi vom putea reveni. Personal nu am plecat din țară că am vrut, am fost doar un geamantan dus pe rotile peste mări și țări.Vă las aici câteva poze cu munca noastră, o bucățică de pământ unde muncim 24/7.

Eram mai bucuroși dacă pozele erau cu timbru de origine. Mergem înainte… cu gândul acasă. Vă urez multă sănătate și pace sufletească de pe meleagurile Canadei”, a scris românca pe grupul