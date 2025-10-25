O femeie de origine algeriană a fost condamnată în Franța la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Dahbia Benkired a fost găsită vinovată de violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, o fetiță de 12 ani, în 2022. Pe tot parcursul procesului, Benkired n-a dat niciun semn că regretă fapta. E pentru prima dată când în Franța o astfel de sentință a fost pronunțată împotriva unei femei. Tragedia a reaprins dezbaterea privind politicile de imigrare în această țară.

Ce trecut are femeia condamnată pentru viol și crimă

Vineri, un tribunal din Paris a condamnat-o pe Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei. Crima a avut loc în 2022. Corpul Lolei a fost găsit într-un cufăr de plastic, în apropierea casei ei din nord-estul Parisului.

Tragedia a reaprins dezbaterile despre politicile de imigrare ale Franței, în condițiile în care Benkired, născută în Algeria, ajunsese în Franța fără acte și primise ordinul de a părăsi țara cu două luni înainte de crimă.

Dahbia Benkired a avut în Algeria o copilărie marcată de violență și presupuse abuzuri sexuale. Ea a început să consume canabis încă din adolescență, de la 16 ani, după ce a ajuns în Franța.

Ea a spus în instanță că a ajuns să se prostitueze pentru că nu și-a putut găsi de muncă.

Ce a arătat raportul psihiatric despre femeia criminală

Pe tot parcursul procesului, Dahbia Benkired a rămas în mare parte indiferentă și nu a arătat nicio reacție nici când a primit sentința, scrie . Ea oricum e închisă de trei ani, de când a devenit suspectul principal.

Un raport psihiatric a descris-o ca fiind „rece, pasiv-agresivă, are un discurs contradictoriu și fantezist și manifestă narcisism patologic”. Ea a mai fost evaluată ca având un comportament antisocial și „un risc foarte ridicat de recidivă”.

De altfel, experții au declarat în instanță că nu i-au găsit Dahbiei niciun semn de boală mintală, deci e responsabilă penal pentru faptele sale.

Un polițist a remarcat răceala tinerei încă de la arestare: „Nu a dat semne de regret, până la punctul în care m-a făcut să pun la îndoială vinovăția ei, în ciuda probelor. Eu mă așteptam să cedeze”.