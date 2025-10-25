B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)

Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 oct. 2025, 19:40
Premieră șocantă în Franța: O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Ce fapte a comis și ce au constatat psihiatrii (VIDEO)
O femeie a fost condamnată la închisoare pe viață în Franța, fără posibilitate de eliberare condiționată. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce trecut are femeia condamnată pentru viol și crimă
  2. Ce a arătat raportul psihiatric despre femeia criminală

O femeie de origine algeriană a fost condamnată în Franța la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată. Dahbia Benkired a fost găsită vinovată de violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, o fetiță de 12 ani, în 2022. Pe tot parcursul procesului, Benkired n-a dat niciun semn că regretă fapta. E pentru prima dată când în Franța o astfel de sentință a fost pronunțată împotriva unei femei. Tragedia a reaprins dezbaterea privind politicile de imigrare în această țară.

Ce trecut are femeia condamnată pentru viol și crimă

Vineri, un tribunal din Paris a condamnat-o pe Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viață, fără posibilitate de eliberare condiționată, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei. Crima a avut loc în 2022. Corpul Lolei a fost găsit într-un cufăr de plastic, în apropierea casei ei din nord-estul Parisului.

Tragedia a reaprins dezbaterile despre politicile de imigrare ale Franței, în condițiile în care Benkired, născută în Algeria, ajunsese în Franța fără acte și primise ordinul de a părăsi țara cu două luni înainte de crimă.

Dahbia Benkired a avut în Algeria o copilărie marcată de violență și presupuse abuzuri sexuale. Ea a început să consume canabis încă din adolescență, de la 16 ani, după ce a ajuns în Franța.

Ea a spus în instanță că a ajuns să se prostitueze pentru că nu și-a putut găsi de muncă.

Ce a arătat raportul psihiatric despre femeia criminală

Pe tot parcursul procesului, Dahbia Benkired a rămas în mare parte indiferentă și nu a arătat nicio reacție nici când a primit sentința, scrie Euronews. Ea oricum e închisă de trei ani, de când a devenit suspectul principal.

Un raport psihiatric a descris-o ca fiind „rece, pasiv-agresivă, are un discurs contradictoriu și fantezist și manifestă narcisism patologic”. Ea a mai fost evaluată ca având un comportament antisocial și „un risc foarte ridicat de recidivă”.

De altfel, experții au declarat în instanță că nu i-au găsit Dahbiei niciun semn de boală mintală, deci e responsabilă penal pentru faptele sale.

Un polițist a remarcat răceala tinerei încă de la arestare: „Nu a dat semne de regret, până la punctul în care m-a făcut să pun la îndoială vinovăția ei, în ciuda probelor. Eu mă așteptam să cedeze”.

Tags:
Citește și...
Kievul, atacat cu rachete balistice rusești. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite
Externe
Kievul, atacat cu rachete balistice rusești. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite
Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
Externe
Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
Externe
Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
Externe
Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Externe
Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Externe
Trump a demolat o parte din Casa Albă. Ce planuri are președintele american pentru reședința prezidențială (FOTO)
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Externe
Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Externe
Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Externe
Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Externe
Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
Ultima oră
18:57 - Grindeanu, despre candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Pleacă cu prima șansă” (VIDEO)
18:24 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie: Test major pentru Fecioare, situații atipice pentru Scorpioni (VIDEO)
17:39 - Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
16:58 - Cum a anunțat Firea că nu va candida la Primăria Capitalei? Cu un atac la Ciolacu! „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
16:28 - Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul unui eveniment de Ziua Armatei. Cum a reacționat premierul (VIDEO)
15:54 - Pakistanul reia zborurile către Europa. Iată de ce au fost anulate, în urmă cu cinci ani
15:18 - Marcel Ciolacu spune că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”
14:39 - Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc. Avea gâtul tăiat
14:06 - Ministrul Sănătății: „Renunțați la verighetă sau plecați din ATI!”/ „Poate omorî un om”. Ce spune despre unghiile false și bijuterii
13:17 - Ionuț Moșteanu: „Ministerul Apărării Naționale continuă și în acest an cel mai amplu program de modernizare din istoria armatei”