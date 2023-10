Premierul Benjamin Netanyahu, după bombardamentele masive lansate de Hamas: Suntem în război! Întoarcem atacul cu o magnitudine surprinzătoare

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sâmbătă un mesaj video în care a afirmat hotărât că Israel a intrat în război și că va ieși victorios din această confruntare. Netanyahu a ordonat mobilizarea masivă a rezerviștilor și a făcut un apel către cetățeni să urmeze cu strictețe instrucțiunile de siguranță date de autorități și să rămână în adăposturi. Cabinetul de Securitate Israelian urmează să se întrunească la ora 13:00 pentru a discuta despre situația actuală.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

„Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM)