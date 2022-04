Premierul britanic Boris Johnson se află la Kiev, unde se întâlnește cu președintele Volodimir Zelenski

Premierul britanic Boris Johnson efectuează sâmbătă o vizită la Kiev, unde se întâlnește cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi oficiali vor discuta despre sprijinul pe termen lung al Marii Britanii pentru Ucraina, iar prim-ministrul Marii Britanii va prezenta un nou pachet de ajutor financiar și militar.

Surprise 😉

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon)