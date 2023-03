Premierul Dorin Recean: Rusia nu are resursele suficiente pentru escaladare și este clar că nu poate ajunge militar în Republica Moldova

Prim-ministrul guvernului de la Chișinău, Dorin Recean, a declarat miercuri într-un interviu pentru că Rusia nu dispune de suficiente resurse pentru escaldarea conflictului și nici nu poate ajunge militar în Republica Moldova.

Rusia nu poate ajunge militar în Republica Moldova, consideră premierul Dorin Recean

Prim-ministrul Republicii Moldova s-a arătat de părere că „Rusia nu are resursele suficiente pentru escaladare”.

„Aprecierea mea este că Rusia nu are resursele suficiente pentru escaladare. De asemenea, este clar că Rusia nu poate ajunge militar în Republica Moldova. Pe de altă parte, Republica Moldova are suficiente capacități consolidate de a face față eventualelor escaladări din Transnistria. Pe de altă parte, cei din Transnistria sunt foarte și foarte aliniați, pentru că asta am făcut noi, i-am aliniat la obiectivul nostru de pace și securitate în regiune”, a declarat Dorin Recean.

„Rusia nu face altceva decât să promoveze agresiv un război care astăzi se numește război hibrid – să bage multă propagandă, să dezinformeze, să escaladeze anumite narative pro-război sau anumite narative care să producă disensiuni în societatea și nu doar din Republica Moldova, dar și în alte părți din Uniunea Europeană chiar și din alte părți din lume. Sunt încrezător că asta nu va reuși”, a ținut să explice premierul Republicii Moldova”, a adăugat oficialul.

Dorin Recean a fost miercuri la București, în .

„Era și este natural prima mea vizită să fie la București, asta în virtutea faptului că Bucureștiul este cel mai important partener al Chișinăului. Bucureștiul ne-a ajutat enorm în depășirea crizei energetice. Bucureștiul rămâne avocatul nostru în toate instituțiile europene, astfel ca noi să putem avansa accelerat parcursul european. Relația apropiată dintre Chișinău și București este întărită, astăzi, prin numeroase proiecte concrete în beneficiul cetățenilor noștri, mă refer aici în plan economic, în plan comercial, energetic, infrastructură, afaceri interne, după cum ați menționat, foarte important, apărare și securitate, educație, cultură, sănătate”, a declarat premierul Dorin Recean, miercuri, la Palatul Victoria.