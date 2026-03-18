Premierul irlandez Micheal Martin l-a înfruntat pe președintele american Donald Trump pe mai multe subiecte, într-o discuție chiar la Casa Albă. A făcut-o ferm, dar politicos, astfel încât contradicțiile n-au degenerat într-o ceartă în toată regula.
Preşedintele american s-a arătat extrem de nemulțumit că aliații europeni din NATO nu-l ajută să securizeze strâmtoarea Ormuz: „Noi i-am ajutat cu Ucraina, iar ei nu ne ajută cu Iranul”.
Premierul irlandez a încercat să calmeze spiritele: „Sunt convins că liderii europeni şi guvernul SUA vor face schimb de opinii şi sper că vom găsi un teren comun”.
Vizibil frustrat pe Europa, Donald Trump a reluat criticile și a spus că bătrânul continent se îndreaptă spre pierzanie dacă nu pune capăt imigraţiei şi tranziţiei energetice.
În schimb, Micheal Martin l-a contrazis, tot calm, spunând că Europa rămâne un „loc foarte bun în care să trăieşti” și că deseori „e descrisă, în mod fals, ca fiind invadată”. Pentru a contrabalansa, a pledat pentru o imigraţie bazată de reguli „robuste şi corecte”.
Întrebat despre poziţia preşedintei irlandeze, Catherine Connolly, care a condamnat războiul din Iran, Donald Trump a răspuns „uite, el are noroc că exist eu!”, fără să realizeze că el e, de fapt, o ea.