Premierul irlandez Micheal Martin l-a înfruntat pe președintele american Donald Trump pe mai multe subiecte, într-o discuție chiar la Casa Albă. A făcut-o ferm, dar politicos, astfel încât contradicțiile n-au degenerat într-o ceartă în toată regula.

Trump, foarte supărat că europenii nu-l ajută în Iran

Preşedintele american s-a arătat extrem de nemulțumit că aliații europeni din NATO să securizeze strâmtoarea Ormuz: „Noi i-am ajutat cu Ucraina, iar ei nu ne ajută cu Iranul”.

Premierul irlandez a încercat să calmeze spiritele: „Sunt convins că liderii europeni şi guvernul SUA vor face schimb de opinii şi sper că vom găsi un teren comun”.

Martin și Trump, contradicții pe tema migrației

Vizibil frustrat pe Europa, Donald Trump a reluat criticile și a spus că bătrânul continent se îndreaptă spre pierzanie dacă nu pune capăt imigraţiei şi tranziţiei energetice.

În schimb, Micheal Martin l-a contrazis, tot calm, spunând că Europa rămâne un „loc foarte bun în care să trăieşti” și că deseori „e descrisă, în mod fals, ca fiind invadată”. Pentru a contrabalansa, a pledat pentru o imigraţie bazată de reguli „robuste şi corecte”.

Trump, gafă în întâlnirea cu premierul irlandez

Întrebat despre poziţia preşedintei irlandeze, Catherine Connolly, care a condamnat războiul din Iran, Donald Trump a răspuns „uite, el are noroc că exist eu!”, fără să realizeze că el e, de fapt, o ea.