Acasa » Externe » Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)

Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 09:46
Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)
Premierul irlandez Micheal Martin și președintele american Donald Trump, discuție la Casa Albă. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Niall Carson
Cuprins
  1. Trump, foarte supărat că europenii nu-l ajută în Iran
  2. Martin și Trump, contradicții pe tema migrației
  3. Trump, gafă în întâlnirea cu premierul irlandez

Premierul irlandez Micheal Martin l-a înfruntat pe președintele american Donald Trump pe mai multe subiecte, într-o discuție chiar la Casa Albă. A făcut-o ferm, dar politicos, astfel încât contradicțiile n-au degenerat într-o ceartă în toată regula.

Trump, foarte supărat că europenii nu-l ajută în Iran

Preşedintele american s-a arătat extrem de nemulțumit că aliații europeni din NATO nu-l ajută să securizeze strâmtoarea Ormuz: „Noi i-am ajutat cu Ucraina, iar ei nu ne ajută cu Iranul”.

Premierul irlandez a încercat să calmeze spiritele: „Sunt convins că liderii europeni şi guvernul SUA vor face schimb de opinii şi sper că vom găsi un teren comun”.

Martin și Trump, contradicții pe tema migrației

Vizibil frustrat pe Europa, Donald Trump a reluat criticile și a spus că bătrânul continent se îndreaptă spre pierzanie dacă nu pune capăt imigraţiei şi tranziţiei energetice.

În schimb, Micheal Martin l-a contrazis, tot calm, spunând că Europa rămâne un „loc foarte bun în care să trăieşti” și că deseori „e descrisă, în mod fals, ca fiind invadată”. Pentru a contrabalansa, a pledat pentru o imigraţie bazată de reguli „robuste şi corecte”.

Trump, gafă în întâlnirea cu premierul irlandez

Întrebat despre poziţia preşedintei irlandeze, Catherine Connolly, care a condamnat războiul din Iran, Donald Trump a răspuns „uite, el are noroc că exist eu!”, fără să realizeze că el e, de fapt, o ea.

Externe
Surpriză! Locul unde a fost descoperit cel mai mare centru de spionaj rusesc din Europa. Detaliul care i-a pus pe jar pe experți
