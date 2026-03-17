Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”

Adrian A
17 mart. 2026, 18:17
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
  Ce transmite Donald Trump statelor NATO
  Ce l-a enervat pe Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un atac dur la adresa aliaților din NATO, după ce mai multe state membre au refuzat implicarea directă în operațiunea militară americană împotriva Iranului.

Ce transmite Donald Trump statelor NATO

Într-o declarație publicată pe contul său de pe Social Truth, Donald Trump a susținut că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul aliaților și a acuzat NATO că funcționează „ca o stradă cu sens unic”.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea „aliaților” noștri NATO că nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist al Iranului, în Orientul Mijlociu, în ciuda faptului că aproape fiecare țară este de acord cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, în niciun fel, formă sau formă, să dețină o armă nucleară.”, transmite președintele SUA.

În postarea de astăzi, Donald Trump reia acuzațiile că SUA investește sute de miliarde de dolari în NATO, fără a primi în schimb.

Nu sunt surprins de acțiunea lor, însă, pentru că am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceleași țări, ca fiind o stradă cu sens unic – le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special la nevoie.

Din fericire, am decimat armata Iranului – Marina lor a dispărut, Forțele lor Aeriene au dispărut, sistemele lor antiaeriene și radarul au dispărut și, poate, cel mai important, liderii lor, la aproape toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai amenința niciodată pe noi, aliații noștri din Orientul Mijlociu sau lumea întreagă!

Datorită faptului că am avut un asemenea succes militar, nu mai „avem nevoie” și nici nu ne mai dorim asistența țărilor NATO – NU AM AVEA NICIODATĂ! La fel și Japonia, Australia sau Coreea de Sud.

De fapt, vorbind în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică țară din lume, NU AVEM NEVOIE DE AJUTORUL NIMĂNUI! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP.”, scrie președintele SUA.

Ce l-a enervat pe Trump

Duminică, într-un interviu telefonic acordat Financial Times, Donald Trump a avertizat că NATO se va confrunta cu un viitor „foarte rău” dacă aliaţii SUA nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, transmiţând un mesaj dur ţărilor europene în legătură cu această rută strategică.

„Este firesc ca cei care beneficiază de această strâmtoare să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo. Dacă nu există un răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO.

Acum vom vedea dacă ne ajută ei pe noi. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi.”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Luni, principalii aliaţi ai SUA, inclusiv Uniunea Europeană, au declarat că nu au planuri imediate de a trimite nave în Strâmtoarea Ormuz.

Citește și...
Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
Externe
Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Externe
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Externe
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Externe
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Externe
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Externe
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Externe
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Externe
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Externe
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Peter Szijjarto, șeful diplomației din Ungaria, provoacă reacții: „Noi nu suntem proști, ci maghiari”
Externe
Peter Szijjarto, șeful diplomației din Ungaria, provoacă reacții: „Noi nu suntem proști, ci maghiari”
