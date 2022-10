Președinta Georgiei, așteptată, mâine, de Klaus Iohannis. Ce va cuprinde agenda discuțiilor

Președinta , Salome Zourabichvili, va efectua marți o vizită oficială în România. Momentul este prilejuit de aniversarea a trei decenii de la restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări riverane Mării Negre.

Discuțiile se vor orienta și către modalitățile concrete de creștere a conectivității între România și Georgia, cu valorificarea potențialului de tranzit între Europa și Asia al celor două țări, în planul transporturilor, energiei și contactelor interumane.

La finalul întâlnirii, cei doi președinți vor semna, la Palatul Cotroceni, Declarația comună privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România și Georgia.

Președintele , Salome Zourabichvili, a postat pe pagina sa de Twitter, un mesaj referitor la bunele relații dintre cele două țări precum și la obiectivele vizitei la București.

„Zbor în România pentru prima mea vizită oficială acolo. O agendă lungă pentru a ne consolida prietenia, de la parcursul nostru de integrare europeană și sprijinul continuu al României până la nevoia de stabilitate și conectivitate la Marea Neagră” a precizat liderul geprgian.

Flying to Romania 🇷🇴 for my first official visit there. A long agenda to strengthen our friendship, from our European integration path and Romania’s continued support to the need for Black Sea stability and connectivity.

