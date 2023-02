Joe Biden, vizită surpriză la Kiev. Zelenski: E un semnal important al sprijinului pe care-l primesc ucrainenii / Președintele SUA va anunța un nou ajutor militar pentru Ucraina (VIDEO, FOTO)

Președintele american Joe Biden se află la Kiev, Ucraina. E o vizită-surpriză în condițiile în care era așteptat ca acesta să meargă direct în Polonia, în noua sa vizită pe continentul european. E o vizită deosebit de important în contextul în care peste patru zile se împlinește un an de când Rusia a atacat brutal Ucraina. E și o vizită cu o încărcătură simbolică extraordinară, un semnal de sprijin, în condițiile în care, în ciuda din Ucraina, președintele celei mai puternice democrații a lumii a decis s-o viziteze.

FAFO Biden arrived in Kyiv by train this morning – The New York Times. — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest)

President Joe Biden is in Kyiv. On the eve of the war’s anniversary.

To say bluntly: „RF will surely lose. Putin & his entourage will be tried. 🇺🇦 will get all the weapons it needs. No compromises.”

Absolutely clear signals. A very specific scenario for the Kremlin’s destruction. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M)

Joe Biden a ajuns în Ucraina

Prezența președintelui celei mai mari puteri democratice a lumii la Kiev e un semnal cum nu se poate mai important că Ucraina are susținere pentru a-și menține independența și suveranitatea.

Taking a walk in — Michael A. Horowitz (@michaelh992)

„Președinte Joe Biden, bine ați venit în Kiev! Vizita dvs e un semnal extrem de important al sprijinului pe care-l primesc toți ucrainenii”, a transmis preșeidntele Volodimir Zelenski, pe Facebook.

More footage of Biden in , walking with President Zelenskyy — Michael A. Horowitz (@michaelh992)

„În timp ce lumea se pregătește să marcheze un an de la invazia brutală asupra a Rusiei în ucraina, mă aflu azi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenski și a reafirma angajamentul nostru neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a transmis Biden, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Biden is in Kyiv. A historic visit. — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa)

President Biden in Kyiv. It is an act of incredible bravery. It is strong symbol of support and friendship. It is a direct and very clear signal for Putin. Ukraine will win! Sincere admiration and gratitude from all Ukrainians! — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Joe Biden, mesaj puternic de susținere pentru Ucraina

„Mă întâlnesc cu președintele Zelenski și echipa sa pentru o discuție despre ajutorul nostru pentru Ucraina. Voi anunța o nouă tranșă de livrări de echipamente, inclusiv muniție de artilerie, sisteme antiblindate și radare de supraveghere aeriană pentru a ajuta la protejarea poporului ucrainean.

Mai târziu în această săptămână vom prezenta sancțiuni suplimentare împotriva elitelor și companiilor care încearcă să se sustragă sancțiunilor de până acum sau să aliemnteze mașinăria de război a Rusiei”, a transmis Joe Biden, punctând că sprijinul Occidentului pentru Ucraina va continua.

Biden va ajunge și în Polonia, pentru discuții cu liderii din formatul București 9

Biden se va afla pentru două zile în Polonia și va lua parte, printre altele, la , inclusiv cu președintele Klaus Iohannis.

Principalul subiect abordat va fi, evident, sprijinul pe care Ucraina trebuie să-l primească în continuare în .

Specialiștii susțin că nu e deloc o întâmplare că Biden a ales Polonia pentru această vizită, deși formatul B9 a fost creat de Varșovia și de București, dat fiind că polonezii s-au dovedit a fi unii dintre cei mai dedicați aliați ai Ucrainei.