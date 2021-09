Președintele SUA apără retragerea din Afganistan. Joe Biden: „Oh, al-Qaida ar putea reveni? Bine, dar ghiciți ce, a revenit deja în alte locuri” (VIDEO)

Joe Biden, președintele Statelor Unite, a participat la ceremoniile de comemorare a celor aproape 3.000 victime ucise în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, atacuri orchestrate de al-Qaida și liderul său de la acel moment, Osama Bin Laden, în urma cărora SUA avea să se angajeze în cel mai lung război din istoria sa. Liderul american a apărat retragerea din Afganistan, finalizată la 31 august 2021, și spune că trupele aliate și-au încheiat misiunea odată cu neutralizarea rețelei jihadiste de pe teritoriul afgan.

Sâmbătă, 18 septembrie, ora 21.00, B1 TV difuzează în premieră și în exclusivitate în România documentarul „America după 11 septembrie” o producție impresionantă marca Frontline/PBS. Filmul va fi difuzat la 10 zile de la premiera care a avut loc în SUA, B1 TV fiind printre primele posturi TV din lume care îl va prezenta publicului larg.

Joe Biden, președintele SUA, apără retragerea din Afganistan

„Dacă i-ai fi spus cuiva că urmează să cheltui câte 300 de milioane de dolari pe zi timp de 20 de ani pentru a încerca să unești țara (Afganistan, n.r.), după ce l-am prins pe bin Laden, după ce al-Qaida a fost eliminată de acolo… oh, al-Qaida ar putea reveni? Bine, dar ghiciți ce, a revenit deja în alte locuri… care este strategia? Vom invada fiecare loc în care se află al-Qaida și vom trimite trupe acolo? Să fim serioși… în fine, după cum am citit și mi s-a spus, 77% din poporul american era de părere că e timpul să ieșim din Afganistan și să nu mai cheltuim atâția bani, dar chestia este că nu le place cum am ieșit”, a declarat cel de-al 46-lea președinte al SUA.

Joe Biden a fost criticat în termeni duri de predecesorul său, Donald Trump, care spune că SUA se va chinui să își revină din „rușinea” pe care a provocat-o „incompetența” actualului președinte.

„Nu trebuia să pierdem niciodată 13 luptători grozavi și să fie rănite atât de multe persoane. În total, 250 de persoane au fost ucise săptămâna trecută în Afganistan și mult mai multe au fost grav rănite. Aveam echipament militar în valoare de 85 miliarde de dolari de cel mai rafinat și sofisticat nivel, ne-a fost luat fără ca măcar să se tragă vreun foc. Liderul țării noastre a fost făcut să arate ca un idiot, iar asta nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Lucrurile astea s-au întâmplat din cauza unei planificări slabe, a unei slăbiciuni incredibile și din cauza unor lideri care chiar nu au înțeles ce se întâmpla. Acesta este al 20-lea an din acest război și trebuia să fie un an al victoriei, al onoarei și al puterii. În schimb, Joe Biden și administrația sa inaptă s-au predat învinși”, a afirmat Donald Trump.