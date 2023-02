Preşedintele Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, după un discurs în fața parlamentarilor britanici (VIDEO)

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a făcut o vizită surpriză în Marea Britanie, s-a întâlnit miercuri, 8 februarie, cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, potrivit .

Se pare că este pentru prima dată când monarhul Marii Britanii se întâlneşte cu preşedintele Ucrainei, după moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Cei doi lideri au fost fotografiaţi dând mâna înainte ca regele să-l primească în audienţă pe Volodimir Zelenski.

NEW: The King receives President Zelenskyy of Ukraine in audience at Buckingham Palace.

Vizita surpriză a președintelui ucrainean la Londra vine la o lună după vizita sa de la Washington, acolo unde a ținut un discurs în fața Congresului SUA și a avut o discuție cu președintele Joe Biden.

Major Johnny Thompson and Sir Clive Alderton greet President Zelenskyy as he arrives at Buckingham Palace for an audience with The King.

— Royal Central (@RoyalCentral)