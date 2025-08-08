Creșterea accelerată a prețurilor la carne și uleiuri vegetale a dus la stoparea unei perioade de echilibru în piața globală a alimentelor. Indicele FAO revine în creștere, cu valori nemaiatinse din 2023, potrivit .

Cum evoluează piața alimentelor

După luni întregi de ajustări și scăderi, piața alimentelor pare să fi inversat direcția. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a anunțat că în luna iulie, indicele global al prețurilor alimentare a crescut cu 1,6%, atingând 130,1 puncte, cel mai înalt nivel din februarie 2023.

Cauza principală nu a fost o criză climatică sau un conflict geopolitic, ci redresarea cererii globale pe anumite segmente cheie, în special în China și SUA. Această presiune pe anumite categorii, în special carne și uleiuri, a fost suficientă pentru a dezechilibra media generală a pieței, în ciuda scăderilor la cereale, lactate și zahăr.

Ce valori au fost înregistrate la carne și uleiuri

Cel mai mare salt a fost înregistrat la uleiurile vegetale, unde indicele FAO a urcat cu 7,1% într-o singură lună, ajungând la 166,8 puncte, cel mai mare nivel din ultimii trei ani. Explicația este dată de cererea crescută din cauza reducerii globale și scăderii temporare a ofertei, în special pentru uleiul de palmier, soia și floarea-soarelui.

La capitolul carne, indicele a atins un nou record absolut de 127,3 puncte, dat în special de creșterea importurilor din China și .

Carnea de pui a urcat ușor în preț, după ce Brazilia a reînceput exporturile, fiind declarată din nou liberă de gripă aviară. În schimb, carnea de porc rămâne pe un trend descendent, din cauza stocurilor abundente și a cererii în scădere în Europa.

Cât de mult ajută scăderea prețurilor la cereale și zahăr

În mod paradoxal, scăderea prețurilor la cereale și zahăr n-a reușit să echilibreze ascensiunea generală a coșului alimentar.

Cotațiile cerealelor au atins cel mai scăzut nivel din ultimii aproape cinci ani, datorită recoltei bogate de grâu din emisfera nordică. Prețul orezului a coborât cu 1,8%, iar zahărul a bifat a cincea lună consecutivă de ieftiniri, pe fondul producției crescute din Brazilia și India.

„Indicele pentru orez a scăzut cu 1,8% în iulie, pe fondul ofertelor abundente la export și al cererii reduse din partea importatorilor”, relatează Reuters, citat de .

Lactatele au marcat o ușoară ajustare negativă, în special la unt și lapte praf, în timp ce brânzeturile au rămas stabile.

Totuși, FAO avertizează că tendința ascendentă de pe segmentele sensibile ale pieței, precum carne și uleiuri poate fi suficientă pentru a reinstala tensiunea în lanțurile alimentare globale.