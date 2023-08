Prima reacție a Ucrainei, după ce avionul în care se afla și Evgheni Prigojin s-a prăbușit: „Este un semnal al lui Putin”

Consilierul lui Volodimir Zelenski a reacționat după ce în presă au apărut informații potrivit cărora liderul Wagner, în Rusia.

Mykhailo Podolyak a menționat că în ceea ce îl privește pe „merită să așteptăm ca ceața războiului să dispară”.

De asemenea, acesta a menționat și că Vladimir Putin „nu iartă pe nimeni”.

„În ceea ce-l privește pe Prigojin: merită să așteptăm ca ceața războiului să dispară”, a spus el.

„Cu toate acestea, este clar că Putin nu iartă pe nimeni din cauza propriei sale frici bestiale – tocmai cea care l-a anulat în iunie 2023 – și aștepta momentul. De asemenea, este evident că Prigojin a semnat o condamnare specială la moarte pentru el însuși în momentul în care a crezut în ciudatele „garanții ale lui Lukașenko” și în „cuvântul sincer” nu mai puțin absurd al lui Putin”, a adăugat consilierul președintelui ucrainean, pe Twitter.

„Înlăturarea uimitoare a lui Prigojin și a comandamentului Wagner la două luni după tentativa de lovitură de stat este un semnal al lui Putin către elitele ruse înaintea alegerilor din 2024: „Atenție! Lipsa loialității echivalează cu moartea”, a încheiat el.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear… Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…

