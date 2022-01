Primele imagini cu erupția vulcanică și tsunami-ul de pe coasta Pacificului de Sud. Valuri uriașe ar putea lovi Australia și Noua Zeelandă (VIDEO)

Un puternic tsunami s-a produs sâmbătă în Pacificul de Sud ca urmare a unei erupţii vulcanice subacvatice. Valurile uriașe au lovit cea mai mare insulă din Tonga, Tongatapu, potrivit nbcnews.com.

Imaginile din timpul erupției surprind norulul masiv de cenuşă şi undele de şoc produse.

La scurt timp, valurile trec granița țărmului și pătrund în oraș, distrugând totul în cale.

Printre locatarii evacuați se află și regele Tupou VI, al cărui palat se află în apropiere de țărm. El ar fi fost surprins înconjurat de un convoi de poliție și trupe militare în timp ce se îndrepta spre o zonă mai înaltă.

Reportedly, #Tonga‘s King Tupou VI has been evacuated by police and military troops. Officials has issued a tsunami warning for Australia’s east coast- Queensland, New South Wales, Victoria and Tasmania & Lord Howe, Norfolk and Macquarie islands as well.https://t.co/N4aftEi3nr

— ETCH (@ETCHCS) January 15, 2022