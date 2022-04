Primul clip cu crucișătorul Moscova în flăcări. Nava amiral a Rusiei în Marea Neagră a fost distrusă de rachetele ucrainenilor (VIDEO)

Au apărut primele cadre video cu crucișătorul Moscova în flăcări. Nava amiral a Rusiei în Marea Neagră a fost lovită de forțele ucrainene cu două rachete Neptun, producție proprie, și ulterior s-a scufundat. Informația, furnizată de Kiev, a fost confirmată și de Statele Unite. Versiunea Rusiei este că la bordul navei a avut loc o explozie, iar scufundarea s-a produs din cauza unei furtuni.

Imaginile ar fi fost surprinse de pe un remorcher rusesc venit probabil să ajute. În clip se mai vede încă un vas.

Din Moscova iese o coloană groasă de fum, curcișătorul fiind înclinat puternic.

🇷🇺🇺🇦⚡️Footage of Moskva missile cruiser of the Russian Black Sea fleet shortly before sinking.



— Ukraine War Report (@UkrWarReport)