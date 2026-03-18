USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, se confruntă cu mari probleme după un incendiu la bord. Sute de marinari au fost afectați. Portavionul a participat la atacuri asupra Iranului, după ce anterior a participat la operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

Ce probleme au apărut pe cel mai mare portavion din lume

După luni întregi de misiuni intense în larg, cel mai mare al Statelor Unite, USS Gerald R. Ford, începe să resimtă presiunea unei desfășurări prelungite. Nava, implicată în operațiuni militare în apropierea Iranului, se confruntă cu o serie de incidente care au ridicat semne de întrebare privind starea echipamentelor și a echipajului.

În acest context, portavionul ar urma să ajungă în Creta pentru lucrări de reparații, după un episod recent care a atras atenția asupra condițiilor de la bord.

Cum a izbucnit incendiul de la bord, pe cel mai mare portavion din lume

Un incendiu a fost semnalat într-o zonă esențială a navei, respectiv în sectorul spălătoriei. Fumul degajat a afectat un număr mare de marinari, aproximativ 200 dintre aceștia având nevoie de îngrijiri după ce au inhalat fum.

Flăcările au distrus în jur de 100 de spații de dormit, iar intervenția echipelor de stingere a durat câteva ore. În urma incidentului, un membru al echipajului a fost evacuat de urgență pentru tratament medical.

Cu toate acestea, oficialii americani au precizat că nava și-a păstrat capacitatea operațională, nefiind afectate sistemele de propulsie.

Ce alte dificultăți au fost semnalate la bord pe cel mai mare portavion din lume

Pe lângă incendiul recent, portavionul se confruntă de mai mult timp cu probleme tehnice. Presa internațională, inclusiv , a relatat despre defecțiuni frecvente ale sistemelor sanitare.

Instalațiile ar fi adesea blocate, înfundate, ceea ce a dus la formarea unor cozi la toalete și la disconfort pentru echipaj. Situația nu este nouă, fiind menționată și într-un raport oficial din anii anteriori.

Cum este afectat moralul echipajului

După aproape nouă luni petrecute pe mare, presiunea asupra echipajului devine tot mai evidentă. Cei peste 4.000 de militari aflați la bord resimt oboseala și condițiile dificile, potrivit surselor citate în presa americană.

Situația a fost criticată și la nivel politic.

„Ford și echipajul său au fost împinși la limită după aproape un an pe mare și plătesc prețul pentru deciziile militare imprudente ale președintelui Donald Trump”, a precizat el.

Ce urmează pentru USS Gerald R. Ford

Retragerea temporară a portavionului din zona de operațiuni ar putea afecta dispozitivul militar american din regiune. Nava a avut un rol important în misiunile desfășurate împotriva Iranului.

Totuși, potrivit informațiilor din presa americană, USS Gerald R. Ford ar urma să fie înlocuit de portavionul USS George H.W. Bush, aflat în pregătire pentru desfășurare.

Ce rol a avut nava în operațiunile recente

De la începutul acțiunilor militare împotriva Iranului, portavionul a fost implicat în lovituri asupra a peste 7.000 de ținte. La bord se află peste 75 de aeronave, inclusiv avioane de luptă, iar sistemele radar permit coordonarea operațiunilor aeriene în zone extinse.