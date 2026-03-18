B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Probleme grave pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu: Incendiu, toalete înfundate și echipaj epuizat. Ce urmează

Probleme grave pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu: Incendiu, toalete înfundate și echipaj epuizat. Ce urmează

Ana Maria
18 mart. 2026, 12:37
Probleme grave pe cel mai mare portavion din lume, trimis în Orientul Mijlociu: Incendiu, toalete înfundate și echipaj epuizat. Ce urmează
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Federico Gambarini
Cuprins
  1. Ce probleme au apărut pe cel mai mare portavion din lume
  2. Cum a izbucnit incendiul de la bord, pe cel mai mare portavion din lume
  3. Ce alte dificultăți au fost semnalate la bord pe cel mai mare portavion din lume
  4. Cum este afectat moralul echipajului
  5. Ce urmează pentru USS Gerald R. Ford
  6. Ce rol a avut nava în operațiunile recente

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, se confruntă cu mari probleme după un incendiu la bord. Sute de marinari au fost afectați. Portavionul a participat la atacuri asupra Iranului, după ce anterior a participat la operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

Ce probleme au apărut pe cel mai mare portavion din lume

După luni întregi de misiuni intense în larg, cel mai mare portavion al Statelor Unite, USS Gerald R. Ford, începe să resimtă presiunea unei desfășurări prelungite. Nava, implicată în operațiuni militare în apropierea Iranului, se confruntă cu o serie de incidente care au ridicat semne de întrebare privind starea echipamentelor și a echipajului.

În acest context, portavionul ar urma să ajungă în Creta pentru lucrări de reparații, după un episod recent care a atras atenția asupra condițiilor de la bord.

Cum a izbucnit incendiul de la bord, pe cel mai mare portavion din lume

Un incendiu a fost semnalat într-o zonă esențială a navei, respectiv în sectorul spălătoriei. Fumul degajat a afectat un număr mare de marinari, aproximativ 200 dintre aceștia având nevoie de îngrijiri după ce au inhalat fum.

Flăcările au distrus în jur de 100 de spații de dormit, iar intervenția echipelor de stingere a durat câteva ore. În urma incidentului, un membru al echipajului a fost evacuat de urgență pentru tratament medical.

Cu toate acestea, oficialii americani au precizat că nava și-a păstrat capacitatea operațională, nefiind afectate sistemele de propulsie.

Ce alte dificultăți au fost semnalate la bord pe cel mai mare portavion din lume

Pe lângă incendiul recent, portavionul se confruntă de mai mult timp cu probleme tehnice. Presa internațională, inclusiv The Guardian, a relatat despre defecțiuni frecvente ale sistemelor sanitare.

Instalațiile ar fi adesea blocate, înfundate, ceea ce a dus la formarea unor cozi la toalete și la disconfort pentru echipaj. Situația nu este nouă, fiind menționată și într-un raport oficial din anii anteriori.

Cum este afectat moralul echipajului

După aproape nouă luni petrecute pe mare, presiunea asupra echipajului devine tot mai evidentă. Cei peste 4.000 de militari aflați la bord resimt oboseala și condițiile dificile, potrivit surselor citate în presa americană.

Situația a fost criticată și la nivel politic.

„Ford și echipajul său au fost împinși la limită după aproape un an pe mare și plătesc prețul pentru deciziile militare imprudente ale președintelui Donald Trump”, a precizat el.

Ce urmează pentru USS Gerald R. Ford

Retragerea temporară a portavionului din zona de operațiuni ar putea afecta dispozitivul militar american din regiune. Nava a avut un rol important în misiunile desfășurate împotriva Iranului.

Totuși, potrivit informațiilor din presa americană, USS Gerald R. Ford ar urma să fie înlocuit de portavionul USS George H.W. Bush, aflat în pregătire pentru desfășurare.

Ce rol a avut nava în operațiunile recente

De la începutul acțiunilor militare împotriva Iranului, portavionul a fost implicat în lovituri asupra a peste 7.000 de ținte. La bord se află peste 75 de aeronave, inclusiv avioane de luptă, iar sistemele radar permit coordonarea operațiunilor aeriene în zone extinse.

Tags:
Citește și...
Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea acces la conversații
Externe
Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea acces la conversații
Cum intră cocaina în Europa fără să fie depistată. Metodele tot mai sofisticate ale rețelelor criminale
Externe
Cum intră cocaina în Europa fără să fie depistată. Metodele tot mai sofisticate ale rețelelor criminale
Turnul Eiffel duce experiența la alt nivel. Noua atracție de la 60 de metri îi uimește pe turiști
Externe
Turnul Eiffel duce experiența la alt nivel. Noua atracție de la 60 de metri îi uimește pe turiști
Franța îi spune „nu”, momentan, lui Trump: ‘Nimeni nu vrea să-i cadă în cap rachete sau drone’
Externe
Franța îi spune „nu”, momentan, lui Trump: ‘Nimeni nu vrea să-i cadă în cap rachete sau drone’
Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)
Externe
Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)
Surpriză! Locul unde a fost descoperit cel mai mare centru de spionaj rusesc din Europa. Detaliul care i-a pus pe jar pe experți
Externe
Surpriză! Locul unde a fost descoperit cel mai mare centru de spionaj rusesc din Europa. Detaliul care i-a pus pe jar pe experți
Șoc într-un loc de joacă. Un copil, rănit de un glonț venit de la un exercițiu militar
Externe
Șoc într-un loc de joacă. Un copil, rănit de un glonț venit de la un exercițiu militar
Tragedie la o rafinărie din Mexic: cinci morți după un incendiu provocat de ploile torențiale
Externe
Tragedie la o rafinărie din Mexic: cinci morți după un incendiu provocat de ploile torențiale
Lumea creștin-ortodoxă este în doliu. Patriarhul Ilia al II-lea, al Georgiei, a murit la vârsta de 93 de ani
Externe
Lumea creștin-ortodoxă este în doliu. Patriarhul Ilia al II-lea, al Georgiei, a murit la vârsta de 93 de ani
O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest
Externe
O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest
Ultima oră
14:01 - Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea acces la conversații
13:58 - Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
13:45 - Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
13:32 - Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?”
13:32 - Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
13:25 - O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
13:16 - Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
13:06 - Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști
13:04 - CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere
13:01 - Cum intră cocaina în Europa fără să fie depistată. Metodele tot mai sofisticate ale rețelelor criminale