Volodimir Zelenski a reproșat că cere mai multe concesii Ucrainei decât Rusiei, în contextul . El și-a exprimat speranța că, totuși, discuțiile de săptămâna viitoare de la Geneva vor fi serioase și substanțiale.

Volodimir Zelenski, reproșuri la adresa SUA

şi-a exprimat speranţa că discuţiile de pace mediate de Statele Unite, programate la Geneva vor fi mai serioase şi substanţiale. Volodimir Zelenski şi-a exprimat preocuparea cu privire la atitudinea administrației Trump. Mult prea des, Ucrainei i se cere să facă concesii, în negocieri, în vreme ce Rusia este lăsată să ceară orice, relatează Reuters.

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale, de ajutor pentru noi, dar, sincer, uneori mi se pare că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a declarat Zelenski într-un discurs susţinut la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC).

Liderul ucrainean a decarat că simte presiune din partea lui Donald Trump. Acesta i-a transmis lu Zelenski că nu ar trebui să rateze „oportunitatea” de a face pace în curând. El și-a exprimat speranța că SUA vor rămâne implicate în negocieri și că va exista o oportunitate pentru Europa. În prezent liderii europeni sunt marginalizați și împiedicați să joace un rol important în procesul de pace.

„Americanii se întorc adesea la subiectul concesiilor şi prea des aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a spus Zelenski.

Noi discuții de pace la Geneva

Volodimir Zelenski şi-a exprimat, în trecut, preocuparea că alegerile de la jumătatea mandatului pentru vor face administraţia americană să se concentreze asupra unor chestiuni politice interne. Iar acest lucru ar putea dăuna procesului de negociere.

Ucraina şi Rusia s-au angajat în două runde recente de convorbiri mediate de SUA la Abu Dhabi. Deși nu s-a ajuns la nici un rezultat concret, ambele părți au declarată că discuțiile au fost contructive.

Pentru negocierile de la Geneva, Rusia a anunțat că delegaţia sa va fi condusă de consilierul lui Vladimir Putin Vladimir Medinski. Este o schimbare față de ceea ce s-a petrecut la Abu Dhabi. Acolo echipa rusă a fost condusă de şeful informaţiilor militare Igor Kostiukov.

Surse ucrainene au criticat anterior modul în care Medijski gestionează discuţiile. Acestea l-au acuzat că ţine lecţii de istorie echipei Ucrainei, în loc să se angajeze în negocieri substanţiale.