Guvernul iranian încearcă să potolească furia populară, anunțând un ajutor de stat pentru fiecare cetățean, vreme de patru luni. De mai bine de o săptămână, iranienii manifestează în principal față de situația economică, dar au și revendicări politice. Protestele s-au extins în circa 40 de orașe.

Ce ajutor a anunțat Guvernul iranian

„Fiecare cetățean va primi câte un milion de tomani (circa şase euro – n.r.) pe lună, care va fi livrat pe contul său timp de patru luni”, a declarat Fatemeh Mohajerani, purtătoarea de cuvânt a Guvernului iranian, potrivit .

Ea a precizat că Guvernul vrea astfel „să reducă presiunea economică asupra populaţiei”.

În Iran, salariul mediu e de circa 170 de euro pe lună, iar cel minim de circa 85 de euro.

De ce protestează iranienii

Iranienii au început să iasă din nou în stradă, prima dată pe 28 decembrie, din cauza traiului tot mai greu. Atunci, mai mulți patroni din Teheran și-au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație.

Revendicărilor economice li s-au adăugat în zilele următoare și cele politice, iar protestele s-au extins în circa 40 de orașe.

Potrivit unor statistici oficiale, cel puţin 12 persoane, inclusiv din rândul forțelor de ordine, au fost ucise în timpul manifestațiilor.