Președintele american Donald Trump i-a reproșat unui fotograf că-l face să pară gras în poze. „Nu e vina fotografilor”, au reacționat adversarii democrați pe X.

Trump, supărat că arată gras în poze

Președintele republican al Statelor Unite, recunoscut pentru la adresa jurnaliștilor, a luat de data aceasta la țintă un fotograf, ce-i drept pe un ton mai jucăuș.

La un discurs susținut marți în fața unor republicani, la Kennedy Center, Trump i-a reproșat lui Doug Mills, jurnalist la The New York Times, laureat al Premiului Pulitzer, o fotografie pe care i-a făcut-o imediat după tentativa de asasinare din iulie 2024.

„Fă-mă să par slab, Doug. Mă faci să par puţin gras şi asta nu-mi place!”, i-a spus Trump fotografului, stârnind râsetele audienței.

Partidul Democrat a reacționat publicând pe platforma X imagini cu președintele și mesajul „Nu e vina fotografilor”.