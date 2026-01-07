B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)

Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 16:59
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump i-a reproșat unui fotograf că-l face să pară gras în poze. „Nu e vina fotografilor”, au reacționat adversarii democrați pe X.

Trump, supărat că arată gras în poze

Președintele republican al Statelor Unite, recunoscut pentru ieșirile sale nervoase la adresa jurnaliștilor, a luat de data aceasta la țintă un fotograf, ce-i drept pe un ton mai jucăuș.

La un discurs susținut marți în fața unor republicani, la Kennedy Center, Trump i-a reproșat lui Doug Mills, jurnalist la The New York Times, laureat al Premiului Pulitzer, o fotografie pe care i-a făcut-o imediat după tentativa de asasinare din iulie 2024.

„Fă-mă să par slab, Doug. Mă faci să par puţin gras şi asta nu-mi place!”, i-a spus Trump fotografului, stârnind râsetele audienței.

Partidul Democrat a reacționat publicând pe platforma X imagini cu președintele și mesajul „Nu e vina fotografilor”.

Tags:
Citește și...
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Externe
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
Externe
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Externe
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Externe
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Externe
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Externe
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
Externe
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Externe
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Externe
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Externe
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Ultima oră
17:17 - Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
17:02 - Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
16:15 - CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
15:55 - Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
15:53 - Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
15:52 - A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator