Donald Trump a imitat sportivii transgender în timpul unui discurs adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților. Clipul a fost distribuit pe X, unde a stârnit un val de reacții din partea internauților.

Cum a portretizat Donald Trump sportivii transgender

În clipul care a devenit viral ulterior, președintele SUA este surprins prefăcându-se că ridică greutăți în timp ce face o grimasă, imitând ceea ce a descris ca fiind o halterofilă care concurează împotriva unei rivale transgender.

În timpul discursului, Trump a spus publicului că s-a abținut din a imita mai devreme această categorie de sportivi, soția sa nefiind de acord.

„Soția mea urăște când fac asta”, a spus Trump, adăugând: „Este o persoană foarte elegantă. A spus: «Este atât de neprezidențial». Dar eu i-am spus: «Și totuși, am devenit președinte».”

Contul Rapid Response 47 al administrației Trump a scris în dreptul videoclipului: „POTUS imitând «sportivele trans»: «Soția mea urăște când fac asta».”

Cum au reacționat internauții la imitația Donald Trump

Videoclipul a provocat reacții negative online, mulți utilizatori criticându-l pe Trump pentru că a batjocorit persoanele transgender și a trivializat o problemă sensibilă.

„Un bărbat cu un machiaj portocaliu care își bate joc de persoanele trans este o ironie culminantă”, a scris un utilizator, potrivit .

Un altul a comentat: „Gluma este pe seama americanilor”, adăugând că poporul american a ales un „bufon”.

Trump a susținut, de asemenea, în timpul discursului că „două persoane transgender” au câștigat medalii de aur la box. Un raport CNN Fact Check a relatat că, cel mai probabil, președintele se referea la olimpice cu aur Imane Khelif și Lin Yu-ting, ambele identificate ca femei la naștere și concurând la categoria feminină.

Făcând referire la această remarcă, un internaut a scris: „Trump ține un discurs la un eveniment republican la Washington. Imită femeile care ridică haltere și vorbește despre femeilor care practică box. Nu are ceva mai important de făcut sau de discutat? E timpul să folosim cel de-al 25-lea amendament”, a scris un utilizator.

O altă reacție este: „În ce dimensiune bizară am ajuns? Este atât de jenant.”