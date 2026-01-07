B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”

Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”

B1.ro
07 ian. 2026, 17:02
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum a portretizat Donald Trump sportivii transgender
  2. Cum au reacționat internauții la imitația Donald Trump

Donald Trump a imitat sportivii transgender în timpul unui discurs adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților. Clipul a fost distribuit pe X, unde a stârnit un val de reacții din partea internauților. 

Cum a portretizat Donald Trump sportivii transgender

În clipul care a devenit viral ulterior, președintele SUA este surprins prefăcându-se că ridică greutăți în timp ce face o grimasă, imitând ceea ce a descris ca fiind o halterofilă care concurează împotriva unei rivale transgender.

În timpul discursului, Trump a spus publicului că s-a abținut din a imita mai devreme această categorie de sportivi, soția sa nefiind de acord.

„Soția mea urăște când fac asta”, a spus Trump, adăugând: „Este o persoană foarte elegantă. A spus: «Este atât de neprezidențial». Dar eu i-am spus: «Și totuși, am devenit președinte».”

Contul Rapid Response 47 al administrației Trump a scris în dreptul videoclipului: „POTUS imitând «sportivele trans»: «Soția mea urăște când fac asta».”

Cum au reacționat internauții la imitația Donald Trump

Videoclipul a provocat reacții negative online, mulți utilizatori criticându-l pe Trump pentru că a batjocorit persoanele transgender și a trivializat o problemă sensibilă.

„Un bărbat cu un machiaj portocaliu care își bate joc de persoanele trans este o ironie culminantă”, a scris un utilizator, potrivit NDTV.

Un altul a comentat: „Gluma este pe seama americanilor”, adăugând că poporul american a ales un „bufon”.

Trump a susținut, de asemenea, în timpul discursului că „două persoane transgender” au câștigat medalii de aur la box. Un raport CNN Fact Check a relatat că, cel mai probabil, președintele se referea la medaliatele olimpice cu aur Imane Khelif și Lin Yu-ting, ambele identificate ca femei la naștere și concurând la categoria feminină.

Făcând referire la această remarcă, un internaut a scris: „Trump ține un discurs la un eveniment republican la Washington. Imită femeile care ridică haltere și vorbește despre femeilor care practică box. Nu are ceva mai important de făcut sau de discutat? E timpul să folosim cel de-al 25-lea amendament”, a scris un utilizator.

O altă reacție este: „În ce dimensiune bizară am ajuns? Este atât de jenant.”

Tags:
Citește și...
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Externe
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
Externe
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Externe
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Externe
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Externe
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Externe
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
Externe
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Externe
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Externe
Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Externe
Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
Ultima oră
17:17 - Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
16:59 - Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
16:15 - CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
15:55 - Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
15:53 - Un lider PSD îl critică pe Nicușor Dan că a rămas blocat la Paris: „Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl fura nimeni. Ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș”
15:52 - A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator