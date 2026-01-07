Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia

Tensiunile dintre SUA și Rusia sunt în creștere după ce petrolierul rusesc evadat de sub blocada din Venezuela a fost urmărit și capturat de armata Statelor Unite.

SUA confirmă că a capturat petrolierul Rusiei

SUA au confirmat oficial sechestrarea tancului petrolier Marinera pentru încălcarea sancțiunilor americane. Comandamentul European al Statelor Unite a confirmat operațiunea militară printr-o postare pe rețelele sociale, citată de .

„Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă, în coordonare cu Departamentul de Război, au anunțat sechestrarea navei comerciale Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor SUA. Nava a fost sechestrată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală din SUA, după ce a fost urmărită de nava USCGC Munro.”

Potrivit unui oficial american, nava evadată și capturată acum de SUA fusese redenumită Marinera și naviga sub pavilion rusesc în timp ce fugea de armata americană în Atlantic. Inițial, petrolierul naviga sub pavilion guyanez, dar după ce a ieșit de sub blocadă, pavilionul și numele au fost modificate.

Rusia a vrut să își apere petrolierul

Rusia a vrut să își protejeze petrolierul și a trimis un submarin și alte resurse navale pentru a escorta nava. De asemenea, oficialii ruși au cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea petrolierului, iar ministerul de Externe rus a transmis că urmăreşte cu îngrijorare situaţia.

Petrolierul a încercat să evite blocada impusă de Washington navelor sancţionate în apropierea Venezuelei. Scopul a fost să încarce petrol venezuelean. Ulterior, și-a început călătoria spre Iran, iar autoritățile americane suspectează că ar avea legătură cu gruparea libaneză şiită Hezbollah.

Nava capturată de SUA face parte din așa-numită care transportă ţiţei ilicit în întreaga lume. De altfel, Moscova a permis navelor din flota fantomă să se înregistreze în Rusia fără inspecţie sau alte formalităţi.