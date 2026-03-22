Protestele din Praga au scos sâmbătă în stradă peste 150.000 de persoane care au manifestat împotriva noului guvern ceh, format din populişti, ultranaţionalişti şi eurosceptici. Oamenii acuză retragerea sprijinului militar pentru Ucraina.

Revendicările manifestanților în contextul legii privind ONG-urile

Aceasta este cea mai mare antiguvernamentală după 2019, când la acţiuni de protest similare au participat circa 200.000 de persoane. Mikulas Minar a explicat nemulțumirea mulțimii

„Ne-am adunat aici cei care ne opunem să fim duşi în direcţia Slovaciei şi Ungariei”, a spus la începutul adunării Mikulas Minar, preşedintele ONG-ului „Un milion de momente pentru democraţie”.

Manifestanţii au reclamat faptul că un proiect de lege privind organizaţiile neguvernamentale ar putea îngrădi activitatea societăţii civile. Mariana Novotna a explicat de la tribună:

„Legea prin care se încearcă intimidarea ONG-urilor şi a tuturor organizaţiilor care primesc măcar un euro din străinătate a fost copiată după cele de la Moscova”, a declarat la tribuna din parcul Letna vicepreşedinta organizaţiei „Un milion de momente”, Mariana Novotna.

Impactul european

Această lege a fost considerată de organizatori un „atac la adresa libertăţilor civice” şi un pas în direcţia unor presupuse „regimuri nedemocratice din Europa”. În Ungaria, încercarea de a controla ONG-urile a fost contestată cu succes în 2020, în timp ce în Slovacia, o lege similară a fost suspendată de Curtea Constituţională la sfârşitul anului 2025, relatează EFE, citată de .

În cadrul adunării de sâmbătă, care s-a desfăşurat sub sloganul „Să nu le permitem să ne fure viitorul!”, au fost afişate şi pancarte referitoare la procesul penal în care este implicat premierul Andrej Babis. Acesta este acuzat de deturnare de fonduri comunitare, dosar blocat de imunitatea parlamentară de care se bucură în prezent politicianul.

Motivele pentru care au izbucnit protestele din Praga

Andrej Babis şi partidul său populist au revenit la putere în decembrie trecut, conducând un guvern format din partide de dreapta şi de extremă dreapta. Oponenţii guvernului au subliniat reducerea cheltuielilor pentru apărare prevăzută în buget, precum şi planurile de modificare a modului de finanţare a televiziunii publice.

Participanții la protestele avertizează că aceste măsuri ar putea afecta independenţa instituțiilor de presă. Situația rămâne tensionată, cetățenii cerând guvernului să nu urmeze politicile de control autoritar întâlnite în statele vecine.