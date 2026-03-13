Bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei pentru angajații unei companii multinaționale cu sedii în Brașov și Sibiu.

De ce s-a ajuns în situația în care sunt bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei

Compania a anunțat oficial că trece prin momente dificile din punct de vedere financiar, însă angajații nu acceptă această explicație. Oamenii spun că valoarea de 5 lei pe zi este simbolică și nu acoperă sub nicio formă , fiind considerată mai degrabă o jignire decât un beneficiu extra salarial.

„Ni s-a dat un mail în care ne-au anunțat că bonurile de masă vor fi modificate. Ne-au zis că firma trece prin momente dificile. Nu înțeleg de ce asta e problema noastră. Să ne dai bonuri de 5 lei e de-a dreptul jignitor. Cum se presupune că poate o persoană să trăiască din 5 lei pe zi la lucru? Ce mai poți cumpăra de 5 lei? Era mai demn să nu mai dea nimic decât să ne ofere 5 lei ca la ultimii cerșetori”, a declarat o angajată cu o vechime de șase ani.

Proteste la Brașov după anunțul tăierilor de bonuri

Reacția angajaților a fost imediată, însă s-a manifestat diferit în funcție de oraș. La Brașov, oamenii au ieșit deja să protesteze, fiind revoltați de scăderea veniturilor. În schimb, la Sibiu, organizarea unei acțiuni similare este mult mai dificilă deoarece majoritatea personalului lucrează în regim remote, ceea ce îi face pe angajați să se simtă izolați în fața deciziilor conducerii, scrie .

„La noi nu se pune problema de așa ceva, fiindcă suntem foarte puțini oameni fizic la birou. Cei mai mulți dintre colegi lucrează remote. La Brașov au protestat. Nu știu dacă ne poate ajuta cineva în această situație”, a mai spus femeia pentru publicația locală Ora de Sibiu.

Ce opțiuni mai au angajații vizați de măsură

Dincolo de scăderea valorii tichetelor, salariații acuză faptul că piața locală a muncii nu le oferă în acest moment prea multe alternative. Această lipsă de opțiuni îi obligă pe mulți să accepte noile condiții, chiar dacă se simt umiliți. Situația rămâne tensionată, mai ales că angajații consideră că efortul financiar al firmei ar fi trebuit suportat altfel, nu prin tăierea drepturilor personalului.