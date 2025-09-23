Italia se confruntă de ani buni cu un fenomen alarmant, și anume, depopularea satelor și a micilor localități istorice. Din cauza natalității scăzute și a migrației masive către marile orașe sau în străinătate, mii de sate riscă să dispară. În fața acestui pericol, autoritățile locale și regionale au lansat campanii îndrăznețe, de la case la prețul simbolic de 1 euro, până la stimulente financiare de 100.000 de euro pentru cei care aleg să se mute în aceste zone.

Ce oferă programul din Calabria pentru noii locuitori

În Calabria, nouă orășele istorice cu aproximativ o mie de locuitori din Valea Savuto, alături de alte 88 de sate montane, participă la un program regional menit să atragă noi rezidenți. Familiile cu copii, angajații care lucrează de la distanță și pensionarii care decid să se mute aici primesc un sprijin financiar de 5.000 de euro.

„Scopul este stabilirea unor rădăcini durabile”, se arată în anunțul autorităților, potrivit Antena 3 CNN, care citează . Totuși, cei interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să vină dintr-un oraș cu peste 5.000 de locuitori, să se mute în termen de 90 de zile și să locuiască în sat timp de cel puțin cinci ani.

Primăria Panettieri, din provincia Cosenza, promite o viață liniștită: „Vă veți trezi înconjurați de munți și cer albastru”.

Cum sprijină regiunile din Italia, Toscana și Trento, repopularea satelor

Regiunea Toscana a lansat un program care a atras deja interesul tinerilor. Localitatea Radicondoli oferă până la 20.000 de euro pentru cumpărătorii de locuințe sub 40 de ani. Rezultatele sunt vizibile deja.

„La ultima cerere de propuneri au fost 22 de vânzări. După minimul istoric de 904 locuitori în 2021, am ajuns la 968”, a declarat primarul Francesco Guarguaglini.

Provincia Trento a mers și mai departe, promițând până la 100.000 de euro celor care aleg să trăiască în cele 33 de sate montane aflate în pericol de depopulare. Primarul Andrea Pollo din Dambel explică:

„Îi primim pe toți, dar sper și că nimeni nu pleacă”. Totuși, realitatea este dificilă: „Nouăzeci la sută lucrează în agricultură, iar noi suntem departe de toate”.

Pentru a accesa aceste fonduri, beneficiarii trebuie să cumpere sau să renoveze o locuință și să se angajeze să locuiască acolo sau să o închirieze la un preț convenit timp de zece ani. Cuplurile tinere au prioritate și pot primi până la 25.000 de euro pentru achiziționarea primei case.

Ce soluții creative apar în Sardinia și Umbria, alte locuri spectaculoase din Italia

În Sardinia, unde rata natalității este printre cele mai scăzute din Italia, autoritățile oferă bonusuri pentru familiile tinere: 600 de euro pe lună pentru primul copil și 400 pentru al doilea, până la vârsta de cinci ani. Condiția este ca familia să se mute într-o localitate cu mai puțin de 5.000 de locuitori și să rămână acolo cel puțin cinci ani.

În paralel, orașe ca Ollolai au devenit faimoase la nivel internațional datorită caselor scoase la vânzare la prețul simbolic de 1 euro. După ce CNN a scris despre această inițiativă, primarul Francesco Columbu a primit 30.000 de cereri în doar 24 de ore, majoritatea din Statele Unite.

Și în Umbria, între Orvieto și Terni, s-a născut ideea unei comunități verzi în Rezervația Biosferei UNESCO Monte Peglia. Aici, tinerii sub 35 de ani sau nomazii digitali pot închiria case din lemn sustenabile și spații de coworking pentru doar 300 de euro pe lună.

Cum au reacționat străinii la aceste oferte

Programele de repopulare nu au trecut neobservate. În Penne, un sat medieval din provincia Pescara, primarul Gilberto Petrucci povestește: „Sute de apeluri și 1.700 de e-mailuri într-o săptămână, majoritatea din Asia. E courile internaționale ne-au copleșit”.

Primele case au fost cumpărate deja de familii din Marea Britanie, Olanda și Germania.

În Fabbriche di Vergemoli, Toscana, primarul Michele Giannini a confirmat că între 2020 și 2023 s-au stabilit în localitate peste 130 de familii străine.

„Și am sărbătorit chiar și nașterea unui bebeluș. Beneficiul financiar a fost de două milioane de euro, aproape toți din străinătate”, a declarat edilul.