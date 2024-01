Rachetele americane ATACMS, utilizate pentru prima dată de armata ucraineană / Zelenski: „Și-au dovedit valoarea”

Armata ucraineană a atacat marți, 17 octombrie, aerodromurile militare rusești de lângă orașele ocupate Luhansk și Berdiansk cu rachete americane ATACMS, trimise în secret de Washington, potrivit .

Informațiile referitoare la acest atac au fost confirmate și de președintele Zelenski, care a susținut că loviturile au fost „executate precis”.

În urma atacului, zeci de soldați ruși au fost uciși și răniți. Ucrainenii au distrus nouă elicoptere, „echipamente speciale”, piste de aterizare și un depozit de muniții.

Conform publicațiilor americane, Ucraina a folosit pentru prima dată rachetele ATACMS, primite în secret din partea SUA. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat ulterior atacul marți seară, 17 octombrie, și a trimis „mulțumiri speciale SUA”.

„Mulțumim tuturor celor care luptă și lucrează pentru Ucraina! Mulțumim tuturor celor care ajută! Astăzi, adresăm mulțumiri speciale Statelor Unite. Acordurile noastre cu președintele Biden sunt complet îndeplinite. ATACMS și-au dovedit valoarea”, a transmis Zelenski, potrivit .

: Well, something extraordinary happened- the remains of M39 missiles (Made in 1996 and 1997) of the MGM-140A ATACMS Block I system used by Ukrainian forces against Berdyansk AB.

This variant has a range of ~165km, inertial guidance, and carries 950 M74 submunitions.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)