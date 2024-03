Raid aerian lansat de Rusia asupra Kievului. Resturi de rachete au căzut pe o grădiniță și a luat foc

Rusia a lansat un raid aerian masiv cu drone și rachete, iar Kievul a fost timp de trei ore în alertă. Zece victime s-au înregistrat în urma atacului.

au căzut în mai multe cartiere din Kiev, iar o grăniță a luat foc. Cel puțin zece oameni sunt răniți, transmite primarul Vitali Kliciko, conform

Două persoane au fost spitalizate și restul au primit îngrijiri la fața locului. Printre victime se află și o fetiță de 11 ani.

At least 10 people were injured in Kyiv as a result of a massive russian missile attack.

Two people were hospitalized, the others were given help on the spot, the mayor of the capital, Vitaliy Klitschko, said. According to the head of the KMA Serhiy Popka, an 11-year-old girl is…

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR)