Alertele aeriene au fost lansate marți pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii , ca urmare a unui val de atacuri rusești, iar raidurile au provocat deja victime în centrul și sudul țării.

Zelenski avertizează asupra unui atac masiv

În discursul său cotidian la televiziune, președintele Volodimir Zelenski avertizase luni seară cu privire la posibilitatea unei lovituri majore în cursul nopții: „Vă rugăm să acordați atenție alertelor aeriene” marți, i-a îndemnat președintele ucrainean pe concetățenii săi, „conform serviciilor noastre de informații, rușii ar putea pregăti un atac masiv”.

Această avertizare vine în contextul tensiunilor crescute și al intensificării atacurilor rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei, conform Agerpres.

Raidurile provoacă victime și pagube în Poltava

Raidurile rusești au făcut deja victime la Poltava, în centrul Ucrainei. Conform șefului administrației regionale, Vitali Dyakivnych, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar 11 au fost rănite: „Cel puțin două persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac inițial, care a provocat incendii și pagube în mai multe clădiri rezidențiale și la un hotel”, a scris Dyakivnych pe Telegram.

Incidentul a generat panică în rândul locuitorilor și a determinat autoritățile să intensifice măsurile de securitate și răspunsul rapid la urgențe.

Zaporojie lovită de atac combinat cu rachete și drone

În sud, regiunea Zaporojie a fost de asemenea vizată de un atac rusesc. Șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a descris incidentul ca fiind un: „Atac masiv combinat cu rachete și drone rusești. Din păcate, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite.”

Aceste atacuri au amplificat tensiunile și incertitudinea în rândul populației civile, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația și să coordoneze intervențiile de urgență.

Situația generală și măsuri de siguranță

Alertele aeriene au fost active pe tot teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii Odesa, pentru a proteja populația de eventualele lovituri viitoare.

Autoritățile locale și serviciile de securitate recomandă cetățenilor să respecte indicațiile și să se adăpostească în locuri sigure până la ridicarea alertelor.