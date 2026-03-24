Raiduri rusești în centrul și sudul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează asupra unui atac masiv

Selen Osmanoglu
24 mart. 2026, 07:49
Cuprins
  1. Zelenski avertizează asupra unui atac masiv
  2. Raidurile provoacă victime și pagube în Poltava
  3. Zaporojie lovită de atac combinat cu rachete și drone
  4. Situația generală și măsuri de siguranță

Alertele aeriene au fost lansate marți pe întreg teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii Odesa, ca urmare a unui val de atacuri rusești, iar raidurile au provocat deja victime în centrul și sudul țării.

Zelenski avertizează asupra unui atac masiv

În discursul său cotidian la televiziune, președintele Volodimir Zelenski avertizase luni seară cu privire la posibilitatea unei lovituri majore în cursul nopții: „Vă rugăm să acordați atenție alertelor aeriene” marți, i-a îndemnat președintele ucrainean pe concetățenii săi, „conform serviciilor noastre de informații, rușii ar putea pregăti un atac masiv”.

Această avertizare vine în contextul tensiunilor crescute și al intensificării atacurilor rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei, conform Agerpres.

Raidurile provoacă victime și pagube în Poltava

Raidurile rusești au făcut deja victime la Poltava, în centrul Ucrainei. Conform șefului administrației regionale, Vitali Dyakivnych, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar 11 au fost rănite: „Cel puțin două persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac inițial, care a provocat incendii și pagube în mai multe clădiri rezidențiale și la un hotel”, a scris Dyakivnych pe Telegram.

Incidentul a generat panică în rândul locuitorilor și a determinat autoritățile să intensifice măsurile de securitate și răspunsul rapid la urgențe.

Zaporojie lovită de atac combinat cu rachete și drone

În sud, regiunea Zaporojie a fost de asemenea vizată de un atac rusesc. Șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a descris incidentul ca fiind un: „Atac masiv combinat cu rachete și drone rusești. Din păcate, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite.”

Aceste atacuri au amplificat tensiunile și incertitudinea în rândul populației civile, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația și să coordoneze intervențiile de urgență.

Situația generală și măsuri de siguranță

Alertele aeriene au fost active pe tot teritoriul Ucrainei, cu excepția regiunii Odesa, pentru a proteja populația de eventualele lovituri viitoare.

Autoritățile locale și serviciile de securitate recomandă cetățenilor să respecte indicațiile și să se adăpostească în locuri sigure până la ridicarea alertelor.

Citește și...
Șofer român de TIR, ucis în Spania pentru câțiva litri de motorină
Externe
Șofer român de TIR, ucis în Spania pentru câțiva litri de motorină
Alertă de securitate după descoperirea unor colete suspecte în gara Bruxelles-Midi. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
Externe
Alertă de securitate după descoperirea unor colete suspecte în gara Bruxelles-Midi. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
 Procurorii din Republica Moldova cer pedeapsa maximă pentru Vladimir Plahotniuc
Externe
 Procurorii din Republica Moldova cer pedeapsa maximă pentru Vladimir Plahotniuc
Avalanșele cresc bilanțul victimelor în Europa. Ce țară se află pe primul loc și cum arată situația din România
Externe
Avalanșele cresc bilanțul victimelor în Europa. Ce țară se află pe primul loc și cum arată situația din România
CTP, întrebare pentru „românii adevărați, trumânii” despre „Trimisul Atotputernicului pe Pământ”. Ce curiozitate are gazetarul
Externe
CTP, întrebare pentru „românii adevărați, trumânii” despre „Trimisul Atotputernicului pe Pământ”. Ce curiozitate are gazetarul
Schimbare majoră în turismul din Grecia, din cauza prețurilor tot mai mari
Externe
Schimbare majoră în turismul din Grecia, din cauza prețurilor tot mai mari
Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”
Externe
Prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile militare. Comandant: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”
Proprietarul OnlyFans a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului
Externe
Proprietarul OnlyFans a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului
Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. Pentru cât timp suspendă SUA atacurile asupra infrastructurii energetice
Externe
Donald Trump anunță negocieri „productive” cu Iranul. Pentru cât timp suspendă SUA atacurile asupra infrastructurii energetice
Teheranul îi dă șah lui Donald Trump. Iranul amenință cu minarea strâmtorii Ormuz în cazul unor atacuri. Americanii scapă situația de sub control
Externe
Teheranul îi dă șah lui Donald Trump. Iranul amenință cu minarea strâmtorii Ormuz în cazul unor atacuri. Americanii scapă situația de sub control
09:36 - Răzvan Pascu: „Colaborarea mea cu agenția de turism Eturia se încheie la final de 2026”. Ce se întâmplă cu excursiile deja programate
09:34 - Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
09:08 - Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
09:05 - Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
09:00 - Prognoza meteo ANM: Cum va fi vremea de Paște și ce urmează în următoarele patru săptămâni
08:59 - Prețul motorinei standard a atins un nou record în România. Cât au ajuns să coste carburanții marți, 24 martie
08:35 - Meningita, boala care poate evolua în câteva ore. Care sunt simptomele la copii și adulți și cât costă vaccinurile în România
08:34 - Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ce probe au adunat anchetatorii
08:32 - CSM încearcă încă o dată cu Florența și Voineag. Secția de procurori se reia votul pentru avizarea celor doi candidați
08:30 - Guvernul adoptă o ordonanță de urgență pentru criza prețurilor la țiței și produse petroliere