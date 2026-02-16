B1 Inregistrari!
Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance

Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 16:56
Warner Bros. Discovery ar putea relua discuţiile cu Paramount Skydance pe baza termenilor revizuiţi ai ofertei făcute pentru achiziţionarea întregii companii. În decebrie WBD a semnat un acord de vânzare cu Netflix.

Consiliul de administraţie al gigantului media ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance în baza unei oferte revizuite pentru preluarea companiei. Inițial, în luna decembrie, Warner Bros. Discovery (WBD) părea că a acceptat oferta de 83 de miliarde de dolari a Netflix. Cele două părți au încheiat și un acord de vânzare.

Ultima ofertă pusă pe masă de Paramount Skydance propune o „taxă de aşteptare” premium pentru acţionarii WBD. Acest premiu în valoare de aproximativ 650 de milioane de dolari va fi achitată trimestrialdacă fuziunea Paramount-WBD nu este finalizată până la 31 decembrie 2026.

Oferta Paramount Skydance a fost prezentată pe 10 februarie. Informaţia cu privire la intenţiile consiliului de administraţie al WBD au fost dezvăluie de Bloomberg News, scrie Variety.

Pe de altă parte, consiliul de administraţie al WBD a emis rapid o declaraţie prin care respinge ultimele propuneri ale Paramount. Acestea sunt considerate insuficiente pentru a proceda la anularea acordului încheiat cu Netflix. Procedura de vânzare a renumitului studio şi a HBO a atras atenţia investitorilor, a observatorilor mass-media, dar și a organismelor de supraveghere a guvernanţei corporative.

O vânzare cu multe controverse

Este de așteptat ca vânzarea Warner Bros Discovery să ducă la procese din partea acţionarilor. De altfel, asemenea procese au loc în cazul majorității tranzacțiilor importante. În cazul în care consiliul de administraţie al WBD revine la negocierile cu Paramount Skydance, va întări argumentul că membrii consiliului şi-au îndeplinit obligaţia fiduciară de a investiga toate ofertele legitime.

Se aşteaptă ca studioul să stabilească data la care va prezenta raportul privind veniturile din trimestrul IV al anului 2025. Investitorii aşteaptă, de asemenea, data votului special al acţionarilor pentru aprobarea tranzacţiei cu Netflix. În acest moment nu este clar dacă oferta revizuită a Paramount va modifica calendarul votului.

Conform acordului din decembrie, Netflix are dreptul de a egala orice ofertă superioară care vine înainte de finalizarea achiziţiei.

Trebuie spus că tranzacţia WBD-Netflix va fi supusă unei evaluări stricte din partea autorităţilor de reglementare americane. Netflix va trebui să facă față presiunilor politice ale administrației Trump. WBD s-ar putea confrunta, de asemenea, cu mai multe probleme de imagine din partea unor investitori mici. Aceștia pun la îndoială acordul cu Netflix, aşa cum a fost cazul Ancora Capital săptămâna trecută.

