Paramount Skydance a deschis un nou front în disputa cu Warner Bros. Discovery, ducând conflictul direct în instanță. Procesul marchează o escaladare a tentativei ostile de preluare și accentuează tensiunile dintre cele două grupuri media majore.

De ce a decis Paramount Skydance să dea în judecată Warner Bros. Discovery

Anunțul a fost făcut luni, printr-o scrisoare adresată acționarilor Warner Bros. Discovery, semnată de CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison. Acesta a reclamat lipsa de transparență a conducerii WBD în gestionarea procesului de vânzare și în negocierea acordului cu Netflix. Paramount solicită Curții de Cancelarie din Delaware să oblige compania rivală să furnizeze informații detaliate privind evaluarea activelor și structura tranzacțiilor analizate, conform .

În documentele depuse, Ellison susține că WBD nu a explicat clar modul în care a evaluat Discovery Global Networks și nici criteriile aplicate ofertei Paramount. El invocă lipsa detaliilor privind analiza acordului cu Netflix, mecanismul de ajustare a prețului în funcție de datorii și fundamentul așa-numitei „ajustări de risc”. „Am depus în această dimineață o acțiune la Curtea de Cancelarie din Delaware pentru a cere instanței să oblige WBD să facă publice aceste informații, astfel încât acționarii să poată lua o decizie în cunoștință de cauză privind acceptarea sau respingerea ofertei noastre”.

Pe lângă demersul juridic, Paramount a anunțat intenția de a nominaliza propriii candidați pentru consiliul de administrație al WBD la adunarea anuală din 2026. Această decizie deschide perspectiva unei lupte prin procuri, în care acționarii vor fi chemați să aleagă între viziuni strategice opuse. Mișcarea vine la scurt timp după ce consiliul WBD a recomandat din nou respingerea ofertei Paramount, relatează Libertatea.

Care este poziția Warner Bros. Discovery în acest conflict

Într-un comunicat transmis luni, WBD a respins acuzațiile și a calificat procesul drept nefondat. Compania a susținut că „după șase săptămâni și numeroase comunicate de presă, Paramount Skydance nu a majorat prețul și nu a corectat deficiențele evidente ale ofertei sale”. Reprezentanții WBD afirmă că demersul legal urmărește să distragă atenția de la concluzia unanimă a consiliului, potrivit căreia oferta Paramount nu este superioară acordului cu Netflix.

Luna trecută, a ajuns la un acord cu Netflix pentru vânzarea diviziei de streaming și a studiourilor, într-o tranzacție evaluată la 72 de miliarde de dolari. În urma acestui acord, compania intenționează să separe Discovery Global într-o entitate distinctă, listată la bursă. Procesul de vânzare a inclus și o ofertă din partea Paramount pentru toate activele WBD, inclusiv rețelele de televiziune prin cablu.

De ce insistă Paramount că oferta sa este superioară

După anunțarea acordului cu Netflix, a lansat public o ofertă ostilă de preluare, propunând 30 de dolari pe acțiune, plătibili integral în numerar. Deși oferta a fost modificată ulterior pentru a răspunde preocupărilor legate de rolul lui Larry Ellison, valoarea nu a fost schimbată.

Paramount Skydance, formată recent prin fuziune, și-a manifestat interesul pentru Warner Bros. Discovery încă din toamnă, când a depus trei oferte nesolicitate, toate respinse.