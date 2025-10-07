B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar

Adrian Teampău
07 oct. 2025, 20:38
Tren deraiat în Rusia de partizanii ucraineni. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Partizanii ucraineni au deraiat un tren cu tehnică militară
  2. Operațiune de subminare a Rusiei
  3. Partizanii ucraineni, responsabili pentru mai multe operațiuni

Partizanii ucraineni care acționează pe teritoriul rusesc au provocat o explozie și au aruncat în aer un tren care transporta tehnică militară. Incidentul s-a petrecut în regiunea Leningrad, potrivit unor surse din serviciile de informații ucrainene.

Partizanii ucraineni au deraiat un tren cu tehnică militară

Un tren care transporta tehnică militară destinată trupelor ruse a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia, după o explozie care s-a petrecut marți, pe 7 octombrie. Potrivit surselor din cadrul serviciilor de informații militare ucrainene (HUR), citate de publicația Kyiv Independent, explozia a fost provocată de partizanii ucraineni.

Explozia a fost provocată pe secțiunea de cale ferată Stroganovo-Mșinskaia și a dus la deraierea locomotivei și a mai multor vagoane, potrivit sursei. Operațiunea ar fi fost efectuată de partizanii ucraineni care acționează la nivel local. Explozia a paralizat temporar traficul feroviar între Sankt Petersburg și Pskov.

Compania feroviară din Rusia a transmis, printr-un comunicat, că traficul pe calea ferată a fost suspendat din „motive tehnice”. Trenurile de marfă și de pasageri au înregistrat întârzieri de câteva sau au fost redirecționate.

Operațiune de subminare a Rusiei

Serviciile de urgență rusești au lucrat pentru a elibera liniile de cale ferată, iar accesul celor interesați să facă fotografii la fața locului a fost restricționat din cauza unei pene de curent la internet în zonă, potrivit serviciilor de informații HUR.

Operațiunea lansată de partizanii ucraineni a fost de natură să reducă funcționarea mașinăriei de război a Rusiei, după cum a declarat sursa din serviciile speciale.

„Aceste operațiuni speciale reduc capacitățile logistice și militare ale Rusiei, deoarece Căile Ferate Ruse formează coloana vertebrală a logisticii armatei și sunt un donator financiar major pentru «bugetul de război»”, a declarat sursa HUR.

The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent informațiile.

Partizanii ucraineni, responsabili pentru mai multe operațiuni

În septembrie, serviciile secrete militare ucrainene HUR și Forțele de Operațiuni Speciale au efectuat o operațiune „extrem de complexă” care a oprit traficul pe linia de cale ferată Oryol-Kursk din Rusia. Partizanii ucraineni implicați în acțiune au ucis, în acest context, doi membri ai Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia).

Într-un incident separat în noaptea următoare, o explozie a vizat linia Sankt Petersburg-Pskov, în apropierea aceleiași secțiuni Stroganovo-Mshinskaya. Aici a fost deraiată o locomotivă și au fost distruse 15 cisterne de combustibil, potrivit HUR.

Forțele militare și partizanii ucraineni au vizat în mod repetat infrastructura feroviară și energetică rusă în operațiuni de sabotaj. Acestea sunt menite să perturbe capacitatea Rusiei de a-și aproviziona forțele cu combustibil, muniție și personal.

