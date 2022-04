Război în Ucraina: Rușii au detașat experți la centrala nucleară din Zaporizhzhya

Rusia a preluat controlul centralei nucleare de la Zaporizhzhya, din sud-estul Ucrainei. Opt specialiști din domeniul nuclear au fost detașați la unitatea nucleară, însă facilitatea continuă să fie operată de către personalul ucrainean. Informația a fost transmisă de oficialitățile ucrainene către Agenţia Internaţională a Energiei Atomice.

Ucraineni au anunțat că încearcă să-și îndeplinească sarcinile și să mențină, pe cât posibil în timpul războiului, siguranța instalațiilor nucleare din țară.

Conform autorităților din Ucraina, rușii ar fi cerut rapoarte zilnice, confidențiale despre funcționarea uzinei, administrare și management, activități de întreținere și reparații, securitate și control, date de acces, precum și gestionarea combustibilului nuclear, combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Ukraine’s President Zelenskiy warns that threats remain at the Zaporizhzhia nuclear power plant, which is currently under Russian occupation

