Războiul din Orientul Mijlociu. Rachetă balistică iraniană, doborâtă deasupra Turciei

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 18:47
Sursa foto: media iraniană
  1. Rachetă interceptată în spațiul aerian turc
  2. Care este contextul regional și reacțiile?
  3. NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu

Sistemele NATO au interceptat și doborât încă o rachetă balistică iraniană în spațiul aerian al Turciei. Ministerul Apărării de la Ankara a anunțat că este al patrulea incident, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

O rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian turc unde a fost interceptată și neutralizată de sistemele de apărare aeriană din estul Mediteranei. Incidentul arată că militarii de la Teheran nu au aflat, încă, de declarațiile ministrului român al Apărării. Într-un interviu, duminică seară, Radu Miruță era convins că Iranul nu dorește un conflict cu Alianța Nord-Atlantică și de aceea nu va lovi ținte din statele membre.

Rachetă interceptată în spațiul aerian turc

O rachetă balistică lansată din Iran a pătruns în spațiul aerian al Turciei unde a fost interceptată și doborâtă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO din Marea Mediterană. Este cea de-a patra rachetă lansată spre Turcia, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministerul Apărării de la Ankara a confirmat incidentul. Oficialii turci au subliniat că iau toate măsurile necesare împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian național.

De la începutul războului, sistemele Alianței Nord-Atlantice au interceptat alte trei rachete lansate de Iran. Acest lucru a determinat Turcia să protesteze și să avertizeze Teheranul că va acționa „în mod decisiv și fără ezitare”.

Care este contextul regional și reacțiile?

Evenimentul care vizează o țară NATO, survine într-un context regional tensionat, marcat de multiple incidente și declarații publice. În Strâmtoarea Ormuz o navă cargo a luat foc după un atac atribuit forțelor iraniene. De asemenea, un oficial de la Teheran a avertizat că forțele militare iraniene așteaptă trupele americane la sol pentru a le da foc.

Situația nu evoluează spre dezescaladare nici în plan diplomatic. Donald Trump l-a insultat pe liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, spunând că CIA i-ar fi comunicat că acesta este homosexual. În acest context, pe surse, presa israeliană a publicat informația conform căreia Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea războiului. El ar fi transmis acest lucru, în secret lui Steve Witkoff

Totodată, Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iranul au „discuții foarte constructive” pentru a ajunge la un acord. Drept urmare, a spus, amână atacurile asupra infrastructurii energetice. El a mai adăugat că a trasmis un plan de pace în 15 puncte, Iranului.

Pe de altă parte, iranienii dezmint orice contacte și negocieri cu partea americană pe tema încheierii conflictului. Ei au propriile cerințe pentru a se așeza la masa discuțiilor.

NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu

Regatul Unit a trimis un submarin nuclear în Marea Arabiei, care poate lansa rachete Tomahawk asupra Iranului. De asemenea, Statele Unite trimit forțe militare suplimentare, în Golful Persic. Toate indiciile arată că Donald Trump intenționează să lanseze o invazie la sol.

În vreme ce situația se degradează, iar evoluțiile au loc de la o oră la alta, ministrul Apărării român, Radu Miruță este convins că Iranul nu va ataca NATO. Cu atât mai puțin, susține, ar intenționa să lanseze un atac asupra României. De altfel, oricine privește o hartă își dă seama că un astfel de atac ar fi dificil de realizat, ținând cont de realitățile geografice. În schimb, un atac al unor celule teroriste radicalizate este oricând posibil.

Miruță, contrazis de atacul asupra Turciei, crede că Iranul este angajat militar pe mai multe direcții și, din acest motiv ar evita o escaladare cu NATO.

„Au extins către țările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu țările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informațiile pe care le procesăm, că nu este intenție din partea Iranului de a irita NATO. Au o situație militară cu Statele Unite, o situațiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu țările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front și cu NATO”,  a explicat ministrul, conform Antena 3.

