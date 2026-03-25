Marea Britanie impune noi reglementări dezvoltatorilor imobiliari, sub presiunea crizei petrolului provocată de din . Locuințele noi vor trebui dotate cu pompe de căldură și panouri solare pentru producția de energie electrică.

Marea Britanie schimbă regulile în construcții

a introdus reglementări noi care obligă dezvoltatorii să renunțe la centralele pe combustibili fosili și să treacă la soluții energetice alternative. Locuințele noi, din Marea Britanie, vor fi dotate cu pompe de căldură şi panouri solare. Este o soluție la provocată de războiul din Orientul Mijlociu care, se estimează va dura mai mulți ani.

„Războiul cu Iranul a demonstrat încă o dată că tranziţia către energie curată este esenţială pentru securitatea noastră energetică, astfel încât să nu mai depindem de pieţele combustibililor fosili pe care nu le controlăm”, a declarat ministrul britanic al energiei, Ed Miliband.

Autorii inițiativei spun că războiul împotriva Iranului a declanșat cea mai mare perturbare în aprovizionarea cu petrol din istoria piețelor globală. În acest context, se vede cât de importante sunt alternativele la carburanții fosili pentru securitatea energetică.

Noile reglementări, reunite sub titulatura „Future Homes Standard”, vor intra în vigoare în Anglia, începând cu 2028. Astfel, toate locuințele noi vor fi dotate cu sisteme de producere a energiei regenerabile. În cele mai multe cazuri va fi vorba despre panouri solare. Noile reguli prevăd ca locuințele să fie construite cu sisteme de încălzire cu emisii reduse de carbon, precum pompe de căldură.

Britanicii vor avea acces la panouri solare

Guvernul britanic a anunţat că panourile solare plug-in, care pot fi instalate de proprietari pe balcoane, vor fi disponibile în magazine în lunile următoare. Marea Britanie ia măsuri pentru a face față crizei combustibililor fosili și pentru a reduce dependența de petrol, astfel încât țara să devină independentă din punct de vedere energetic

„Fie prin panouri solare instalate standard pe locuinţele noi, fie prin posibilitatea ca oamenii să cumpere panouri solare plug-in din magazine, suntem hotărâţi să extindem energia curată pentru a oferi ţării noastre suveranitate energetică”, a adăugat Ed Miliband.

Măsurile adoptate de guvernul britanic au fost primite în general bine, de industria energetică. Mai mult, au fost activiști care au cerut autorităților să dea dovadă de mai multă îndrăzneală și să ia măsuri pentru a reduce și mai mult dependența de combustibilii fosili.

„Oamenii vor să scape de aceste crize ale combustibililor fosili, de când a început conflictul din Orientul Mijlociu, interesul pentru energia solară a crescut cu 50%, iar pompele de căldură şi maşinile electrice sunt tot mai căutate”, a declarat Greg Jackson, fondator şi director general al companiei Octopus Energy.

Conservatorii din Marea Britanie cer mai mult petrol

Parlamentarii din opoziţie au cerut guvernului laburist să se concentreze pe securizarea aprovizionării interne cu energie. Aceștia cer ca Marea Britanie să găsească soluții pentru a reduce facturile consumatorilor în contextul crizei energetice provocate de războiul cu Iranul.

Claire Coutinho, secretar pentru energie în cabinetul din umbră al conservatorilor, a cerut guvernului să acorde licenţe pentru noi exploatări în Marea Nordului.

Decizia de la Londra în actualul context geopolitic

Oamenii de ştiinţă din domeniul climei au avertizat în repetate rânduri că reducerea semnificativă a utilizării combustibililor fosili este necesară. Arderea cărbunilor, a petrolului şi a gazelor reprezintă principalul motor al crizei climatice și favorizează încălzirea globală. Prin aceste măsuri, Marea Britanie se aliniază statelor care combat acest fenomen.

Analiştii consideră că efectele conflictului cu Iranul vor accelera tranziţia globală de la combustibili fosili către energie regenerabilă. Statele încearcă să-și reducă vulnerabilitatea energetică în contextul riscurilor geopolitice.

În plus, războiul provocat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului perturbă producţia şi transportul de petrol în regiunea Orientului Mijlociu. Ttraficul prin strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim vital care leagă Golful Persic de Golful Oman, s-a redus drastic în ultimele săptămâni. Pe aici tranzita aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale transportate la nivel global.

Creşterile puternice ale preţurilor la combustibili se resimt deja în mai multe ţări. Slovenia a devenit primul stat din Uniunea Europeană care a introdus raţionalizarea combustibilului. Guvernul de la Ljubljana încearcă să facă față perturbărilor de aprovizionare.